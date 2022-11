Plata u Bakingemskoj palati nije velika, ali je stvar prestiža raditi za kraljevsku porodicu.

Izvor: Profimedia

Kralj Čarls Treći raspisao je oglas za posao za upravnika bašte u Bakingemskoj palati koji će imati platu 40.000 funti ili nešto više od 46.000 eura godišnje. S obzirom na obim posla, potrebno znanje i ogromnu odgovornost, plata nije velika, ali nosi prestiž i čast.

Poznato je da je kralj strastveni ljubitelj prirode, ekologije, seoskog života i baštovanstva. Iako su mnogi mislili da je priča o Čarlsu koji razgovara sa biljkama samo trač kako bi ga prikazali kao ekscentričnog engleskog džentlmena, on to zaista jeste. Dok je još bio princ od Velsa, dva puta je to pomenuo u intervjuima za medije, prvi put 1986. i ponovo 2012. godine, piše Jutarnji.

"Stajem i pričam sa njima, zaista. Veoma je važno razgovarati sa biljkama i one reaguju", rekao je on. Zato u oglasu traže nekoga ko "strastveno voli biljke" da radi u Palati 39 sati nedeljno. Oglas na kraljevskom veb - sajtu kaže: "Kao upravnik bašte, bićete odgovorni za održavanje i predstavljanje vrtova Bakingemske palate po izuzetnom standardu. Bićete ponosni što vidite hiljade ljudi koji uživaju u njima na zabavama u bašti."

U rasporedu rada baštovana biće i održavanje travnjaka i nega živih ograda i cvijeća, posebno ruža. Kandidatima je rečeno i da će biti izuzetno važni u budućnosti oblikovanja kraljevskih vrtova."Sa posvećenošću hortikulturi, bićete fokusirani na realizaciju naših projekata za očuvanje i unapređenje bogatog biodiverziteta naših bašta", piše u oglasu. "Ako ste strastveni prema biljkama kao i prema ljudima, ova uloga će vas inspirisati da postignete uspjeh."

Takođe traže glavnog baštovana i upravnika rasadnika u zamku Vindzor. Mora da je to neko sa "strašću prema biljkama i ljudima", a zarađivaće nešto manje od kolege u Bakingemskoj palati, 38.000 funti ili 44.000 eura godišnje.

"Kao upravnik bašte, bićete odgovorni za održavanje i prezentaciju vrtova i terena zamka Vindzor i upravljanje funkcionalnim rasadnikom", navodi se u oglasu. Ovaj posao nosi mnoge obaveze jer uključuje brigu o istorijskoj bašti Moat Garden i specijalnu kolekciju kućnog i baštenskog bilja iz okoline imanja, kao i komercijalnu proizvodnju sadnica i kraljevskog zapečaćenog sjemena koje se može kupiti u tamošnjoj radnji. Konkurs za obije funkcije u službi monarhije završava se 3. novembra.