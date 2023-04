Trener Partizana Igor Duljaj je posle poraza od Čukaričkog pričao o pritisku koji njegov tim očigledno ne može da izdrži.

Izvor: youtube/printscreen/Mozzart Bet Super liga Srbije

Partizan je nastavio da ređa poraze i loše rezultate u Superligi i u plejofu, a posle drugog uzastopnog poraza od Čukaričkog Igor Duljaj nije mogao da sakrije koliko ga stanje u klubu pogađa. Rekao je prvo da crno-bijeli nikada nisu bili u ovako teškoj situaciji, potom i da bi "volio da je u njemu problem".

Na konferenciji za medije je bio vidno tužan zbog svega što se dešava, a istakao je da je pritisak na igrače ogroman i da je u tome najveći problem. Naravno, to ne smije biti izgovor za poraze.

"Znate kako, nekada najteži teg nije u nogama, nego u glavi. To je mnogo teško kada su ljudi pod nekim opterećenjem i imaju neki pritisak, To ne smije da bude izgovor, ne smije da bude alibi kako za igrače tako i za mene. Ono što je važno je da vidimo šta je ono što je najbolje za Partizan. Bile su ovo dvije totalno različite utakmice, vjerujem da će i kolega da se složi. Ono što se pamti je pobjeda Čukaričkog 1:0 u mi smo u nezavidnoj situaciju. Više skoro ništa ne zavisi od nas", rekao je Duljaj pred novinarima.

Nije želo da komentariše javno grešku Nemanje Stevanovića kod gola crno-bijelih, a upitan je i za igru Sameda Baždara. Mladi ofanzivac je ušao u igru u 71. minutu umjesto Kristijana Belića, ali nije mnogo donio crno-bijelima.

"On je mnogo talentovan momak i ti mladi momci imaju dosta oscilacija, posebno na početku karijere. Kada igra 90 minuta ili kad igra 15 minuta želi da se dokaže i traži neke prostore za koje se nismo dogovorili. Vrijeme radi za njega, ali mora što prije da promijeni neke navike. Ima dosta ljudi oko mladih igrača koji imaju dosta raznih agenata, menadžera, roditelja, koji im pričaju šta treba da rade. To je normalno, proći će to", uveren je Duljaj.

Sada je Partizan na deobi petog mjesta na tabeli Superlige Srbije sa 57 bodova koliko ima i Vojvodina, a narednu utakmicu igra već u srijedu kada dočekuje ekipu Crvene zvezde na svom terenu.