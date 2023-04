Izraelski mediji prenose nove detalje oko dolaska Baraka Bahara na "Marakanu". Navodno, Baharu je Zvezda obećala kog god hoće igrača iz Izraela, međutim Makabi ne da svoje.

Izvor: Profimedia/Valery Matytsin/TASS

Crvena zvezda je sve dogovorila sa novim trenerom Barakom Baharom, međutim mimo očekivanja - Makabi je počeo da postavlja nove uslove koje klub sa "Marakane" nije još ispunio. Iako se činilo da neće praviti probleme svom treneru pri promeni sredine i da će pristati na obeštećenje od oko 600.000 evra, čelnici Makabija su gotovo dvostruko podigli izlaznu klauzulu i zbog toga dogovor i dalje čeka.

Nezvanične informacije iz Izraela govore da Makabi sada traži milion evra kako bi pustio svog trenera u Beograd, tako da će se pregovori nastaviti i u toku današnjeg dana, a na sve to u Haifi strahuju da bi Barak Bahar, zajedno sa pomoćnicima, mogao da povede i neke od najboljih igrača u tabor srpskog šampiona.

Znamo već da je Barak Bahar insistirao da u "paketu" sa njim dođu i pomoćni trener Gaj Sarfati, trener golmana Gaj Vajzinger i kondicioni trener Dror Šimšon, dok se već u medijima spekulisalo da bi ponovo voleo da sarađuje i sa trojicom svojih igrača iz Haife. To su Ali Muhamed, Dolev Haziza i Francedi Pjero, međutim izraelski portal "One" prenosi da je Makabi već saopštio svom treneru da na to može da zaboravi.

Zato su odmah krenuli u misiju da svoj trojici odmah produže ugovore, pa će tako Crvena zvezda teško ispuniti uslov koji je Baharu navodno obećala tokom pregovora. Izralekska televizija "Sport 5" prenosi da mu je rečeno da "može da dovede kog god igrača želi iz Izraela i da novac neće biti problem".

Podsetimo, Crvena zvezda je najavila najbolji prelazni rok do sada pošto su već angažovani Marko Stamenić i Piter Olajinka, dok se očekuje da će tek krajem leta, kada tržište bude pred zatvaranjem, stići još veće "bombe" u Ljutice Bogdana.