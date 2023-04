Crvena zvezda ulazi u foto-finiš trke za Baraka Bahara, pojavile su se nove informacije.

Nije nikakva tajna da je Crvena zvezda kontaktirala izraelskog trenera Baraka Bahara i ponudila mu lepe uslove kako bi od leta vodio srpskog šampiona u Ligi šampiona, međutim ugovor i dalje nije zaključen i to je problem za crveno-bele. Dok su čekali potvrdan odgovor, Bahara je zvao i Olimpijakos, pa su sa "Marakane" postavili ultimatum Izraelcu pošto je jasno da je sada već kasno kako bi podržali Miloša Milojevića.Iako je u jednom trenutku delovalo da se Makabi pomirio sa odlukom Bahara da ode u Srbiju, posle velikih pritisaka tamošnje javnosti krenuli su u pregovore sa Izraelcem, tako da spremaju kontra ponudu za produžetak ugovora - posebno jer i dalje nije ništa zvanično stiglo iz Beograda.

Izraelski list "One", koji je i ekskluzivno objavio fotografije sa pregovora dve strane u Haifi, prenosi informaciju da Zvezda i dalje čeka "da" Baraka Bahara, nakon čega će poslati zvaničnu ponudu vlasniku kluba Jakovu Šaharu. Od ranije je poznato da će Zvezda za dolazak 43-godišnjeg trenera koji je osvojio čak deset trofeja u dosadašnjem toku karijere morati da plati i obeštećenje pošto mu ugovor ističe tek u leto 2024.

"Nismo dobili nikakvu ponudu za Bakara, tako da radimo uobičajeno i fokusirani smo na naš cilj, a to je šampionska titula. Takođe, radimo na produžetku ugovora pojedinih igrača za narednu sezonu", saopšteno je iz Makabi Haife.

Podsetimo, Zvezda je spremila ugovor Baraku Baharu do 2025. godine, vredan milion evra po sezoni, dok je navodno spremna da ponudi i kompenzaciju Makabiju od 600.000 eura za mladog trenera. Takođe, ako bi u jednoj od naredne dve sezone doveo klub do nokaut faze Lige šampiona, dobili bi bonus od 200.000 evra. To znači da bi čitav posao mogao da bude 2,8 miliona eura.