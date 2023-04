Vilijan smatra da je kazna za Aleksandra Mitrovića prestroga.

Izvor: Profimedia

Aleksandar Mitrović napravio je glupost na meču FA Kupa protiv Mančester junajteda. Kada je sudija Kris Kavano dosudio penal za "crvene đavole" i pokazao crveni karton Vilijanu zbog igranja rukom nastao je haos. Tom prilikom srpski igrač uhvatio je sudiju za ruku u želji da mu nešto obajasni i on je isključen. Saigrači su ga jedva odvojili od arbitra.

Posle nekoliko nedelja stigla je i konačna odluka o suspenziji, neće moći da igra za Fulam u narednih osam mečeva. Zbog toga je Vilijan ostao u šoku. "Smatram da kazna nije pravedna, jer se dogodila u emotivnom trenutku. Nije hteo da udari sudiju ili tako nešto. Možda tri ili četiri meča kazne, ne znam, ali znam da je osam previše", rekao je Vilijan za "Dejli Mejl."

Brazilski fudbaler se nada da će ekipa uspeti da nađe put do uspeha i bez Mitra. "On je okej, ali je tužan, jer će propustiti mnogo utakmica. Veoam je važan igrač za nas i biće teško bez njega. Nalazimo se pod pritiskom, protivici to znaju, jer sad nemamo Mitra da čuva loptu. Bez njega neće biti lako, ali imamo Karlosa Vinisijusa koji je takođe veoma snažan. Imamo igrače koji mogu da pomognu da dođemo do pobede", zaključio je Vilijan.