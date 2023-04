Bez obzira što je kapiten Fejnorda Orkun Kokču istakao da ga Dušan Tadić nije uvrijedio, navijači iz Turske na grozan način prozivaju srpskog fudbalera na Instagramu.

Srpski fudbaler Dušan Tadić se zbog nesmotrenog poteza na meču Fejnorda i Ajaksa našao u centru skandala. U vreloj utakmici, najvećoj koju holandski fudbal ima, Ajaks je slavio 2:1 (1:1) i uspio je da "preživi" uprkos tome što je zbog navijačkih incidenata prekidana dva puta, a umjesto da se dan posle susreta priča o razbijenoj glavi Dejvija Klasena - Tadić je u centru pažnje zbog pogrešnog tumačenja njegove provokacije.

Tadić je bio u duelu sa Kokčuom i nakon grubljeg starta njih dvojica su nastavili da se prepiru, da bi potom "desetka" Ajaksa pokazala kapitenu Fejnorda rukama da "nešto treba da jede". U eri društvenih mreža gdje se lažne informacije šire nevjerovatnom brzinom, proširilo se i da je Tadić na taj način ismijevao Kokčua zbog Ramazana.

Jedan od najboljih fudbalera Turske je iftario u toku utakmice i zaista je Tadićev potez ličio na to, međutim ispostavlja se da nije bilo nikakve prozivke, što je i Kokču objasnio nakon susreta. "Ne, nije me uvrijedio. Nešto je gestikulirao, ali ne znam šta je mislio time. Svakako mi se nije dopalo, vidjeli ste po mojoj reakciju. Ali, ne znam šta je tačno rekao i kakva je to tačno gestikulacija bila", ispričao je kapiten Fejnorda, ali time nije stavio tačku na priče o rasnom i vjerskom istupu.

Teorije zavjere su se proširile društvenim mrežama, pa je tako na Tadićevom profilu na Instagramu hiljade nepristojnih poruka navijača iz Turske. Na poslednjoj objavi, još od 19. februara kada je slavio stoti gol u dresu Ajaksa, ispisano je mnoštvo gnusnih i najprimitivnijih uvreda uz zastave Turske: "Ti si ku**n sin, ne budi nepošten", "Više nisi bezbjedan, čuvaj svoja leđa, naučićeš da ne ismijevaš Turke", "Ti si na crnoj listi sada kod Turaka", "Osmansko carstvo je je***o vaše majke, srpski klošari" i tako dalje, sa još ružnijim rečnikom.

U međuvremenu, Dušan Tadić se nije oglasio povodom ovog incidenta, ali sudeći po pretnjama koje stižu, čini se da će morati da reaguje i Ajaks, ako ne i tužilaštvo u Holandiji. Čini se da se stvar otrgla kontroli i da je Tadić zbog provokacije koja nema veze sa rasizmom na meti dijela navijača.

Podsjetimo, prethodno su Dušan Tadić i i Orkun Kokču imali "incident" na prethodnom meču Ajaksa i Fejnorda kada Turčin nije htio da pruži Srbinu, takođe zbog izmišljene afere "kapitenska traka". Uoči meča na De Kajpu u srijedu, normalno su se i srdačno pozdravili, što će reći da su "zakopali ratne sjekire", vjerovatno jer su i razgovarali o pogrešno protumačenom stavu srpskog reprezentativca koji je na svoj način podržao oštećene u zemljotresu u Turskoj.