Srbin na najvećem derbiju Holandije pod žestokim optužbama, a evo šta se dogodilo!

Izvor: Twitter/DutchLeagues ·

Potpuno haotičan derbi odigrali su Fejenord i Ajaks u polufinalu Kupa Holandije, a kapiten gostiju Dušan Tadić našao se pod udarom oštrih i deluje - ipak neutemeljnih kritika u toku drugog poluvremena. On je u jednom trenutku ušao u sukob sa kapitenom Fejenorda Orkunom Kokčuom, sa kojim je i pre imao neprijatne situacije. U njegovoj gestikulaciji "jela" i pokazivanju ka travi pojedini su uočili i "rasizam" i doveli taj gest u vezu sa Ramazanom i veroispovesti vođe Fejenorda, ali deluje dosta jasno da Tadićev potez nije imao veze sa tim.

Neposredno pre nego što se udarao i raspravljao sa srpskim asom, Turčin je padao na teren, a onda je odmah ustao i svađao se sa kapitenom Ajaksa. Na to mu je uz sarkastični osmeh ukazao i lider "kopljanika" nakon prekida meča zato što je njegov saigrač Davi Klasen pogođen sa tribina u glavu i raskrvavljen. U tim trenucima Kokču je naprasno ustao sa terena, a Tadić je to primetio, kao i svi.

Izvor: Profimedia

Izvor: Profimedia

S obzirom na to da je Fejnord u prvenstvu na velikih osam bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Ajaks, večerašnji derbi u polufinalu Kupa imao je takođe ogroman značaj. Tadićevi "kopljanici" nisu dozvolili najvećem rivalu da igra u finalu za "duplu krunu", a Tadić za to ima ogromnu zaslugu, jer je dao gol za vođstvo 1:0 u 15. minutu. Fejenord je uspeo da odgovori na to, ali onda je ipak Klasen postavio konačnih 1:2 u 51. minutu.

Nakon nekoliko prekida, krvavih glava i potpuno haosa, Dušan je ipak bio taj koji se radovao sa svojim timom. I zato će igrati u finalu Kupa protiv PSV-a. Ovako je izgledao njegov sukob s Kokčuom: