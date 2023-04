Nemački fudbaler otkrio da je veliki ljubitelj slatkog i da u toku utakmice mora da pojede slatkiš.

Izvor: Profimedia

Fudbaler Čelsija Kai Haverc ne krije da je ljubitelj slatkiša, a i da mu ne prave problem kao profesionalnom sportisti. Sportisti najčešće vode računa o ishrani i trude se da žive što zdravije kako bi produžili svoje karijere i doprineli svojim performansama na terenu. Mladi Nemac ne praktikuje takav način života, po njegovim rečima ne može bez slatkog i loše se oseća kada ne konzumira barem neki slatkiš. On je čak angažovao nutricionistu koji bi mu našao režim ishrane koji odgovara profesionalnom fudbaleru, ali ta saradnja nije trajala dugo.

"U potpunosti sam lud za šećerom i ne mogu bez čokolada, bombona i slično. Prošlog leta sam zaposlio nutricionistu kako bi jeo kao 'profesionalac', ali to uopšte nije išlo po planu, nisam se uopšte dobro osećao s takvim režimom ishrane. Nakon pola godine dao sam mu otkaz i počeo sam ponovo da jedem gumene bombone na poluvremenu utakmica. Sada se osećam sjajno i ponovo sam pun energije. Jednostavno moje telo tako funkcioniše.", izjavio je Haverc.

Zvezda Čelsija nije imao baš sezonu za pamćenje u periodu kada je pazio na ishranu, pa se vratio na način koji njemu odgovara. Dodao je još i da ga saigrači često čudno gledaju kada u svlačionici na poluvremenu otvori kesu bombona. Po njegovim rečima on ne preteruje i odgovara mu takav način jer se oseća bolje na terenu. "Oni ne mogu da veruju da to radim i svaki put se iznenade kada na poluvremenu jedem bombone, ali to meni daje energiju.", istakao je Nemac.

Haverc je ove sezone u dresu "Plavaca" odigrao 37 utakmica u svim takmičenjima i postigao devet golova i jednu asistenciju. On je u Čelsi došao na kraju letnjeg prelaznog roka 2020. godine za 80.000.000 eura i u sezoni po dolasku dao gol za trofej Lige šampiona, pa se njegov transfer odmah isplatio.