Nekadašnji reprezentativac Njemačke, šampion svijeta sa nacionalnim timom na Mundijalu u Brazilu 2014. godine i dugogodišnji prvotimac Borusije iz Dortmunda Kevin Groskrojc našao se u centru skandala. On se nakon profesionalne karijere nije u potpunosti oprostio od fudbala već je počeo da igra za amaterski klub u svojoj zemlji, ali se čini da mu to ide lošije nego u danima kada je nosio žuto-crnu opremu.

Kevin Groskrojc dobio je direktan crveni karton na utakmici svog Bovinghausena i Finentrop/Bamenola. Dok ih je protivnik mučio na terenu - poraženi su 7:3 - Kevin je potpuno izgubio živce. Jednom od svojih saigrača rekao je "Pusti idiote, nek se raduju", zbog čega ga je glavni arbitar isključio sa susreta, a klupski čelnici su nakon još jednog poraza odlučili da mu uruče otkaz jer je do sada bio igrač-trener u ovom amaterskom klubu.

Nakon pet mečeva u kojima nisu zabilježili pobjedu, a "začinjeno" ovim crvenim kartonom u ubedljivom porazu, klupski čelnici su izgubili strpljenje za nekadašnjeg univerzalca Borusije. Ipak, on ne želi da završi karijeru i smatra da će imati priliku da i dalje igra u njemačkom amaterskom fudbalu. "Rekao sam to preglasno. Samo zato mi je sudija dao crveni karton. Nadam se da ću dobiti samo dvije utakmice kazne. Možda će mi pauza dobro doći jer me još uvijek boli lijeva ruka. Nakon toga će ostati još pet utakmica kako bismo ostvarili uspjeh s Bovingahausenom."

Groskrojc je pažnju svjetske javnosti skrenuo na sebe dok je između 2009. i 2015. godine bio igrač Borusije iz Dortmunda. Sa tim timom je osvojio dvije titule u Bundesligi i postao je standardan u reprezentaciji Njemačke sa kojom je trijumfovao na Mundijalu 2014. godine iako nije upisao nastup na turniru. Prije toga je uglavnom igrao za manje klubove u Nemačkoj, da bi kasnije nastupao za Galatasaraj, Štutgart... Tokom profesionalne karijere bio je poznat kao univerzalac koji u dresu Borusije pokriva sve pozicije, što i nije čudo jer je od djetinjstva bio zaljubljen u tim iz Dortmunda.