Nekadašnji fudbaler više srpskih klubova Almedin Ziljkić prvo je vređan sa tribina, a zatim dobio udarac od redara

Izvor: Dailymotion/Double Effect/printscreen

Derbi 24. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine između Slobode iz Tuzle i Sarajeva doneo je spektakularnu zabavu ljubiteljima fudbala, ali i nove probleme u tamošnjem prvenstvu. Nakon što je Sarajevo "poništilo" dva gola zaostatka i velikim preokretom stiglo do trijumfa (3:2), na "Tušnju" su se odigrali veliki neredi o kojima se dan kasnije priča širom zemlje.

Domaći tim je već posle 14 minuta igre imao dva gola prednosti, ali je Almedin Ziljkić - nekadašnji fudbaler Vojvodine, Donjeg Srema i Novog Pazara - već do poluvremena potpuno poravnao rezultat. njemu je bilo potrebno tri minuta da se dva puta upiše u strelce, a dobra partija na neugodnom gostovanju napravila mu je probleme jer je postao glavna meta napada nakon meča.

Navodno su domaći navijači uputili psovke ka fudbalerima Sarajeva, posebno prema Almedinu Ziljkiću, a nakon njegove reakcije bačeno je nekoliko predmeta ka njemu. Nedugo zatim došlo je i do razmirica sa pripadnikom obezbeđenja koji je prethodno pokušao da razdvoji igrače od navijača. Činilo se da će epilog svega toga biti krivične prijave koje organizator meča podnosi protiv Ziljkića i trenera golmana Sarajeva Ibre Hodžića, ali... Oglasili su se i iz Sarajeva!

Prvo je objavu na društvenim mrežama postavio ofanzivni vezni bordo tima! "Prvo da kažem, nisu to Tuzlaci jer Tuzlaci su ljudine. Krenuo sam do člana rodbine, da mu dres poklonim, gde su se našla dva čoveka i počela po imenu da mi vređaju ženu i dvoje dece. Oni su mene gađali flašom, gde sam je vratio i nisam mogao verovati šta se događa. Uz to čovek iz obezbeđenja se zaleteo i nisam ni pomislio da će me udariti. U javnosti pokušava da se predstavi iskrivljena slika o svemu. Danas sam dao gol i nisam slavio jer sam igrao u Slobodi i nikada ne bih slavio. Opet kažem, Tuzlaci su moja braća, ovi pojedinci neka se stide. Evo momak sam kaže da me napao kolega. Ovo je sport, fudbal, nije mesto u osiguranju kompleksašima, koji hoće na foru da se čuje za njih", napisao je povremeni reprezentativac Bosne i Hercegovine i kao da je samo najavio saopštenja.

Ubrzo su se zajednički oglasili fudbalski klubovi Sarajevo i Željezničar, kao i rukometni i košarkaški klubovi Bosna! Ni tu nije bio kraj - fudbalski klub Sarajevo posebno je izdao saopštenje o situaciji u kojoj se našao njihov član Almedin Ziljkić, inače bivši fudbaler oba tima iz Tuzle. Tom prilikom jasno je rečeno da je jedan od članova obezbeđenja na stadionu Slobode u Tuzli udario Almedina Ziljkića nakon završetka utakmice, što bi moglo da donese veliku kaznu domaćem timu. Ostaje da se vidi i kakva će ona biti...