Georgina Rodrigez je u svom dokumentarcu spomenula i detalje iz privatnog života sa Kristijanom Ronaldom.

Georgina Rodrigez pred kamerama je govorila o intimnim odnosima sa Kristijanom Ronaldom. Napravila je grešku, izlanula se kada je to izgovorila, pa je onda to pokušala da demantuje i da se smeška. Ovako nešto vjerovatno se neće dopasti portugalskom fudbaleru. Sve to rekla je u drugoj sezoni svog dokumentarca na "Netfliksu" pod nazivom "I am Georgina".

U jednoj epizodi je ona pokazivala prijateljima kuću svoje porodice u Madridu i pričala je o jednoj od tetovaža i spomenula je kupatilo. Jedan od prijatelja se našalio da su "mogli da vode ljubav u krevetu, ne u kadi", a ona ga je prekinula i dodala "Ne, baš tamo smo imali odnose". Tu je bila i njena sestra Ivana koja je ostala zatečena.

Kada je dobila ponovo pitanje o tome, pokušala je Geogina to da demantuje, pa je krenula da se smješka i onda je promijenila temu. Ona i Ronaldo su zajedno od 2016. godine i imaju petoro dece, dvoje je rodila Georgina, a troje surogat-majka. Mnogi spekulišu da Kristijano i ona samo glume i da nisu zaista toliko zaljubljeni i da sve to prikrivaju objavama na društvenim mrežama, ali se njih dvoje ne obaziru na to. Pogledajte kako ona izgleda: