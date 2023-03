Dragiša Gudelj želi da nastavi da igra fudbal i njegov klub će mu u tome pomoći, biće kao Kristijan Eriksen.

Izvor: twitter/Nemanja Gudelj

Dragi Gudelj (25) zabrinuo je fudbalski svet. Brat Nemanje Gudelja kolabirao je na terenu na utakmici Kordobe, samo zahvaljujući brzoj reakciji lekara je i dalje živ. Reanimirali su ga na terenu i sprečili tragičan ishod. Posle svega što se dogodilo srpski igrač ne planira da odustane i da ode u ranu penziju, želi da nastavi da igra fudbal.

Potvrdio je to i njegov klub. "Dragi želi ponovo da igra, biće mu ugrađen poseban defibrilator koji će moći da prati njegovo stanje na terenu. Meidicinski testovi potvrdili su da je doživeo vetrikularnu tahikardiju koja je dovela do srčanog zastoja i do kliniče smrti. Brza intervencija lekara spasila mu je život", navodi se u tekstu.

Pokušaće da uradi isto što i Kristijan Eriksen. "On želi da se vrati na teren kao što je uradio Eriksen koji je imao sličnu situaciju na Evropskom prvenstvu 2020. godine i sada igra za Mančester junajted. Još jednom svi želimo da se zahvalimo ljudima iz bolnice na profesionalizmu i svemu što su uradili za našeg fudbalera u 'Reina Sofija' bolnici", zaključuje se u saopštenju.