Iako su fudbaleri peruanske reprezentacije u Madridu bili kako bi odigrali prijateljski meč protiv Maroka, neki od njih su noć proveli u policijskoj stanici gdje su davali iskaze.

Izvor: Twitter/relevo/printscreen

Veliki skandal dogodio se sinoć u Madridu, a za incidente ispred hotela u kojem se nalazi fudbalska reprezentacija Perua kriva je lokalna policija! Po pisanju španskih medija, do tuče reprezentativaca i predstavnika organa reda došio je nepažnjom jednog od policajca, koji je potpuno pogrešno situaciju koja se dešava. Navijači su čekali igrače ispred hotela, a policajac je bio taj koji je napravio haos!

Umjesto da zaštiti igrače, on je u jednom trenutku odgurnuo reprezentativca Perua Jošimara Jotuna, misleći da je riječ o navijaču koji se preblizu približio timu. To je dovelo do reakcije, jer su odmah na policajce skočili njegovi saigrači, pa je ispred hotela u Madridu nastao metež nakon kojeg je bilo i privođenja.

Španski mediji prenose da je najgore prošao iskusni čuvar mreže Pedro Galese (33) koji je priveden, a da se još nekoliko fudbalera Perua našlo u policijskoj stanii. Oni su se dobrovoljno prijavili da daju izjavu i objasne sukob koji se kasno uveče odigrao na ulici ispred hotela. Na kraju su svi pušeni na slobodu i neće biti pokrenut postupak zbog ovog incidenta. Pogledajte kako je to izgledalo:

Lo que sabemos de la pelea entre la Policía y los jugadores de Perú.



Los agentes van por la presencia de aficionados con bengalas.

El primer implicado es Pedro Gallese, que ha sido detenido.

Carvallo y Álex Valera han ido a declarar por sí mismos.



Steve Romero (ATV)pic.twitter.com/qErKUc7OWs — Relevo (@relevo)March 27, 2023

Reprezentativci Perua nalaze se u Španiji gdje je predviđeno da 28. marta odigraju prijateljski meč protiv Maroka, na stadionu Atletiko Madrida. Tri dana ranije Peruanci su imali još jednu veoma jaku provjeru, pošto su u Majncu gostovali Njemačkoj i poraženi su (2:0) golovima Niklasa Fulkruga.