Partizan gostuje u Mladosti u Lučanima, a Igor Duljaj će na toj utakmici tražiti izlazak iz krize crno-belih, ujedno i svoju prvu pobedu na klupi voljenog kluba.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd/printscreen

Partizan gostuje Mladosti u Lučanima u nedelju od 18.15 i to je utakmica u kojoj crno-beli moraju da slave ako žele izlazak iz velike krize, ali i kako se ne bi dozvolilo da im TSC ili Čukarički "otmu" drugo mesto. Trener "valjka" Igor Duljaj svestan je osetljive situacije u kojoj se klub nalazi i zna kako problemi mogu da se reše.

"Najveći problem je glava. Kada bi ono što radimo na treningu preslikali na utakmice, onda ne bih brinuo. Kada dođe utakmica igraju u grču i postoje razlozi zašto je to tako, ali sve je to psihološke prirode. Imate onaj točak što se okreće u kontra smeru, a nama je da to zaustavimo, pa da ga okrenemo da ide u pravom pravcu. Niko nije rekao da će biti lako i verujem da ćemo sve to ispraviti", kazao je Igor Duljaj na konferenciji za medije.

Duljaj je rekao da "ne može da troši energiju" na priče o navijačima jer to ne može da promeni, ali kada je pozvao na mobilizaciju - učinio je već šta je do njega. Došli su njegovi prijatelji, sinovi i njihovi drugari da podrže Partizan, što je svakako daleko bolje od uvreda koje se često čuju sa tribina.

"To je mnogo teško kada sa strane čujete neprijatne poruke i imao sam situaciju dok sam igrao, ali to su bili protivnički navijači, pa je lakše. Teško je to kada čujete nekoga ko voli i poštuje Partizan, ali to je tako. To je teret Partizana i mora da se nauči i da se živi sa time. Da vidimo kako to da promenimo, a hoće pre ili kasnije. Da li će u Lučanima? Nama je svaka utakmica finale, biće teški uslovi za igru, ali to je realnost. Ako ono što radimo na treningu bude i na utakmici, neće biti problema", kazao je trener Partizana u najavi utakmice.

Što se tiče sastanka u "Zemunelu", povodom rezultatske krize, Duljaj je bio "zakopčan" i nije želeo da iznosi stvari koje se tiču samog kluba: "Naučio sam još u svojoj kući, da sve što se dešava unutar kuće, ostaje unutar kuće", naveo je trener Partizana koji ne želi da misli ni o klubovima koji "dišu" za vratom Partizanu.

"Oni su iza nas i ne razmišljamo o tome, a ko se boji - taj strah će preneti na igrače. Ja se ne bojim. Tu ne sme da bude prostora za strah. Najvažnije je da kada pošteno radiš, sve će ti se vratiti", zaključio je on.

Kristijan Belić je počeo da trenira i pitanje je da li će igrati u Lučanima, a da li će Duljaj dati šansu mladim igračima? Postoji razlog zašto ne žuri.

"Uvek je dobro kad ubacite mladog igrača, ali u atmosferi kakva je vladala protiv Kolubare, ne znam koliko je pametno. Mali Ilić je odlično odigrao utakmicu i ništa nije uticalo na njega dok nismo primili gol. Potrebni su iskusniji igrači koji će ga voditi. Kada imate negativan rezultat, pitanje je da li je pametno ubaciti mladog igrača. Možete da dobijete, ali i da izgubite. Za njega je bitno da ima pozitivan rezutat i da se polako privikava na prvi tim. Tako je bilo i kod mene...", zaključio je on.