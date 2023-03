Ergin Ataman nije ostao dužan navijačima Crvene zvezde posle uvreda koje je dobio u "Pioniru" na meču Evrolige.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je savladala Efes na domaćem terenu u Evroligi, a na tom meču je trener gostujućeg tima Ergin Ataman izbačen sa utakmice zbog dve tehničke. On je tokom celog meča prigovarao sudijama i svađao se, a navijači beogradskog kluba ga nisu lepo dočekali.

Ataman je bio trener Galtasaraja u trenutku kada je na gostovanju Crvene zvezde u Istanbulu 2014. godine pred utakmicu Evrolige ubijen navijač crveno-belih Marko Ivković, a zbog Atamanovih neprikladnih komentara o tom tragičnom događaju turski trener uvek nailazi na osudu navijača Zvezde. Tokom utakmice sa Efesom navijači su ga vređali, tvog čega su sudije i delegati opomenuli klub na poluvremenu meča, a posle svega se sada oglasio i Ataman. Pred meč sa Makabijem više je vremena potrošio da komentariše ponašanje navijača Crvene zvezde nego naredni meč svog tima.

"Meč sa Makabijem je jako bitan za nas kada je plejof u pitanju. Bez obzira na odsustvo brojnih igrača mi ćemo sigurno uz sjajnu atmosferu koju prave naši navijači imati veliku motivaciju. Sada sam ponovo shvatio lepotu i veličinu naših navijača koji uvek navijaju u duhu fer pleja i u skladu sa lepotom sporta", rekao je Ataman, a onda odapeo je kritikovao beogradske navijače: "Uvrede koje su mi tokom cele utakmice u Beogradu upućivali navijači Crvene zvezde su sramota za sport i za organizaciju Evrolige", rekao je Ataman.

Kada se desio taj incident Ataman je navijače Crvene zvezde nazvao "teroristima", a evo šta je tada rekao: "Bilo je užasavajuće gledati sve ono što sam video ispred hale pre početka utakmice. Oko 300 pristalica Crvene zvezde napravilo je haos, a niko nije reagovao na vreme. Oni su napali naš narod, navijače, policiju. Bacali su kamenice i baklje po nedužnim sugrađanima. To nisu navijači, to su teroristi", rekao je Ataman 2014. godine.

O svemu ovome se posle utakmice oglasio i pomoćni trener Efesa Jakup Sekizkok koji je zamenio Atamana na klupi u finišu meča kada je iskusni stručnjak isključen.

"Pre svega, žao mi je što su navijači celu utakmicu neprikladno vikali ka treneru Atamanu. To nije adekvatno za košarku i to nije košarkaško okruženje. Što se tiče utakmice, Crvena zvezda se borila veoma snažno celu utakmicu, igrali su čvrstu, fizičku odbranu. Uspeli smo da pronađeno ofanzivni ritam do poslednje četvrtine, vodili smo tada poen prednosti, a od tog trenutka izgubili smo energiju, ritam u napadu i to je uticalo na našu odbranu. Oni su tako ostvarili laku pobedu na kraju četvrte četvrtine. Bez obojice plejmejkera (Micića i Larkina, prim. novin) bilo nam je teško da igramo, ali kao što sam rekao, 32, 33 minuta bili smo u igri i zadovoljni smo borbom naših igrača. Pošto je ovo dupla nedelja Evrolige, sutra ćemo trenirati i bićemo spremni za petak", izjavio je turski trener.