Luka Jović pričao je o Realu, FIorentini, Ibrahimoviću...

Izvor: Profimedia

Luka Jović nije se snašao u Real Madridu posle fenomenalnih partija u Njemačkoj. Odlučio je da napusti "kraljevski klub" i prešao je u Fiorentinu. Kako je sve to na njega uticalo, šta mu je smetalo u Španiji i zašto obožava Zlatana Ibrahimovića. Bile su to neke od tema o kojima je pričao u jednom intervjuu.

U Firenci će dočekati Milan (20.45), klub u kom je mogao i da zaigra. Bar se o tome spekulisalo prije nekoliko godina. "Bila bi mi čast da sam došao u Milan prije dvije godine i naslijedio Ibrahimovića, ali ništa od toga nije bilo tačno. Sada bi mi bilo ostvarenje sna da ga upoznam, volio bih da razmijenimo dresove na kraju meča. On je moj apsolutni idol, ostavio je veliki trag u fudbalu i dan danas daje dodatnu vrijednost Milanu", rekao je Jović za italijansku "La Republiku".

Potom je pričao o periodu koji je proveo u Madridu. "Tamo je sve bilo pogrešno od samog početka. Prerano sam otišao iz Frankfurta, posle samo jedne vrhunske sezone. Sva svjetla bila su uperena u mene i za momka koji ima 21 godinu je bilo teško da se snađe u jednom od najvećih klubova na svijetu. Povrede, koronavirus, ogroman pritisak koji nije bio fer, sve to je dovelo do toga da to bude loše iskustvo."

Vjeruje da će u ljubičastom dresu stvari doći na svoje. "Nekoliko timova bilo je zainteresovano za mene, odabrao sam Fiorentinu jer me je pratila već neko vrijeme i osjetio sam da mogu da sazrim ovdje. Ukazali su mi veliko povjerenje svi u klubu, na čelu sa predsjednikom Komisom. Trudim se da pružim sve od sebe, jer je ovo idealno okruženje u kom se pronalazim", zaključio je Jović.