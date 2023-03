Poznati engleski fudbaler u problemima je jer je odigravao tikete.

Izvor: Profimedia

Premijer liga je veoma rigorozna kada se krše pravila, a kako to izgleda mogao bi da osjeti sjajni napadač Brentforda Ajvan Toni (26). Fudbaler koji je u toku ove sezone već postigao 14 golova u elitnom rangu engleskog fudbala nalazi se pred višemjesečnom suspenzijom jer je na sudu priznao da se kladio, što mu kao profesionalcu nije dozvoljeno!

Ajvan je prije nekoliko mjeseci optužen da je na tikete stavljao mečeve takmičenja u kojima je igrao, a otkriveno je da je preko 260 puta uplatio novac na fudbalske utakmice. Iz razloga zbog kojih nije otišao na Mundijal mogao bi da bude van terena čak pola godine, ukoliko se Fudbalska asocijacija odluči za najrigorozniju kaznu koja je u opticaju.

Doduše, značajno će biti i to kada odluka bude donijeta - Brentfordu do kraja sezone nisu neophodni bodovi u borbi za opstanak i u klubu bi vjerovatno željeli da odmah ostanu bez svog najbitnijeg igrača. Ako bi se to desilo, Ajvan bi naredne sezone mogao da pomogne timu u Premijer ligi, što neće biti slučaj ukoliko se sa izricanjem presude sačeka nekoliko mjeseci.

O tome koliki je njegov uticaj na igru Brentforda ne treba trošiti riječi. Nekadašnji omladinac Njukasla probijao se kroz niže rangove engleskog fudbala, a zatim potpuno eksplodirao kada je obukao crveno-bijeli dres. Plaćen je manje od šest miliona eura Piterborou, a za malo više od dvije godine postao je najbitniji igrač u timu.