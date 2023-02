Stiven Džerard je odmah posle ružnih komentara Pepa Gvardiole dobio i poruku trenera Mančester sitija.

Izvor: Youtube/HaytersTV

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola izvinio se Stivenu Džerardu zbog ružnog komentara koji je prošle nedelje dao o legendi Liverpula nakon što ga je iznerviralo jedno novinarsko pitanje. "Građane" trenutno muči istraga Premijer lige o kršenju finansijskog fer-pleja i stoga im preti i ozbiljna kazna, tako da je Gvardiola pod velikim pritiskom jer mora da govori ispred kluba i čini se da mu je u toj ulozi "jezik bio brži od pameti", zbog čega se kaje.

Tako je na konferenciji za medije uoči susreta Mančester sitija i Arsenala, koji bi mogao da odluči šampionsku trku u Premijer ligi, odlučio da se i pre novinarskih pitanja obrati Džerardu i zamoli da mu oprosti.

"Želim nešto da kažem... Izvinjavam se Stivenu Džerardu na mojim nepotrebnim i glupim komentarima na njegov račun. Zna koliko se divim i koliko poštujem njegovu karijeru. Sramota me zbog svojih reči, to ne zaslužuje legenda Engleske. Na prošloj konferenciji za medije nisam dobro prezentovao svoj klub. Izvinjavam se, zvao sam ga i izvinio se, ali želim i ovako javno. Žao mi je njegove porodice koja je to čula", rekao je Pep Gvardiola obraćajući se medijima.

Gvardiola je inače Džerarda spomenuo u kontekstu "odgovornosti Mančester sitija za sve i svašta", pa se našalio da su možda oni u klubu odgovorni i za to što se Stiven Džerard okliznuo na meču protiv Čelsija 2014. godine i dozvolio Dembi Ba da postigne gol koji je Liverpul ostavio bez titule u Engleskoj. Upravo tada je Mančester siti postao šampion i podigao pehar posle preokreta.

Da li je još jedan moguć videćemo u sredu od 20.30 kada se Arsenal i Mančester siti sastaju na "Emirejtsu". Konačno je na red došla odložena utakmica 12. kola i u slučaju trijumfa "građana", izjednačili bi se na tabeli. Ali, Siti bi i dalje imao meč više.