Mančester siti ponovo bi mogao da bude kažnjen i ponovo mnogi unapred otpisuju mogućnost da će "građani" zaista p(l)atiti.

Mančester siti suočen je sa nizom sankcija zbog više od stotinu slučajeva u kojima je prekršio Finansijski fer-plej. Posle četvorogodišnje istrage Premijer lige ispitan je čitav period od kada je šeik Mansur bin Zajed preuzeo klub u sezoni 2009/10 i utvrđen je niz nepravilnosti, zbog kojih bi najdominantnijih tim Engleske u prethodnih deset godina mogao da bude kažnjen nizom sankcija. One su sledeće:

Suspenzija kluba i zabrana da igra prvenstvene mečeve Oduzimanje poena Preporuka bordu Premijer lige da bi prvenstveni mečevi trebalo da budu ponovljeni Preporuka istom telu da izbaci iz lige navedeni klub Naređenje o novčanoj kompenzaciji Zabrana ili odbijanje registracije igrača Uslovna kazna Naredba da klub plati troškove Druga sankcija za koju će biti procenjeno da je adekvatna

Čitav slučaj mnoge je podsetio na 2020. godinu, kada je UEFA zabranila Mančester sitiju da dve godine učestvuje u evro-takmičenjima zbog kršenja UEFA Finansijskog fer-pleja. "Građani" su tada izašli na Sud za sportsku arbitražu, preokrenuli situaciju i za nekoliko meseci ostvarili pravnu bitku. Tada je bilo utvrđeno da je UEFA kaznila prvaka Engleske i za starije slučajeve od pet godina, a neke tvrdnje evropske "kuće fudbala" ispostavile su se kao nedokazane. Tako je Sud za sportski arbitražu povrh svega omogućio Sitiju da plati samo 10 miliona funti, umesto prvobitne sankcije od 30 miliona.

Dok se čeka nova reakcija Mančester sitija i odbrana tog kluba od nove kazne, mnogi pamte reči Žozea Murinja, koji je krajnje otvoreno govorio o ekipi koja iz godine u godinu troši astronomski novac kao da je to ništa. "Mislim da će to biti kraj Finansijskog fer-pleja, jer on nema poentu. Ako Siti nije kriv, ta odluka je sramotna. Ako je Siti kriv, odluka je takođe sramotna. Sramotna je odluka jer ako Siti nije kriv, onda ga ne kažnjavate sa 10 miliona funti. Ako niste krivi, onda vas ne kažnjavaju. A, ako je kriv, onda je odluka sramota jer bi trebalo da budu kažnjeni iz svih takmičenja", kazao je te 2020. godine Portugalac. I naravno, Siti se izvukao sa samo 10 miliona, koja je za tako bogat klub zanemarljiv novac.

I naravno, Siti je i posle toga nastavio da troši veliki novac, pa su ove sezone stigli Erling Haland za 60 miliona evra iz Borusije Dortmund, Kalvin Filips iz Lidsa za 49 miliona, prošle sezone je Džek Griliš plaćen Aston vili ogromnih 117,5 miliona evra, u sezoni 2020/21 Ruben Dijas stigao je za 71,6 miliona iz Benfike, Natan Ake iz Bornmuta za 45,3 miliona, Feran Tores iz Valensije za 33,5 miliona...