Velika neprijatnost za navijače crno-belih koji su prvi stigli u Moldaviju, da bi podržali crno-bele.

Izvor: MN Press

Grupi od dvanaest navijača beogradskih crno-belih, među kojima su i četiri devojke, zabranjen je ulazak u Moldaviju u koju su se uputili da bi pratili meč Partizana i moldavskog Šerifa, prenose mediji. Meč je na programu u četvrtak od 21 čas, a ova grupa pošla je ranije u obilazak Kišinjeva, u privatnoj režiji, nekoliko dana pre odlaska ekipe na gostovanje.

Ipak, kada su sleteli u prestonicu Moldavije počeli su problemi. Posle dolaska na pasošku kontrolu, jedan po jedan srpski državljanin je vođen u stranu i od njih je zahtevano da sačekaju, pa im je posle sat vremena rečeno da ne mogu da uđu u zemlju "zbog trenutne sitaucije u državi i zato što su kao Srbi i navijači trenutno nepoželjni u Moldaviji i da će morati da odu", navedeno je.

Situacija još nije razrešena, čekanje i razgovori trajali su četiri sata, FK Partizan i FK Šerif su reagovali i predsednik moldavskog kluba trudi se da navijačima crno-belih bude dozvoljeno da uđu, ali za sada policija to ne dopušta. U grupi navijača je Mirjana Radosavljević iz Beograda i ona se oglasila sa aerodroma. "Nakon pet sati u kojima smo tretirani na vrlo grub način, uz veoma jasno naglašenu diskriminaciju od strane granične službe Republike Moldavije, suočavamo se sa četvorodnevnim boravkom u odeljku za deportaciju dok čekamo povratni let u petak. Razloge za deportaciju je teško razumeti ali svode se na to da smo Srbi i navijači i da nam iz tog razloga nije dozvoljen ulaz. Oduzeti su nam pasoši i predati dokumenti na moldavskom jeziku koje traže da potpišemo. Došli smo samo sa jednim ciljem a to je da podržimo Partizan u najvažnijoj evropskoj utakmici. Na kraju smo se suočavali sa podrugljivim komentarima poput: ako Putin sutra pošalje raketu, poginućete ovde!? Zašto da poginete ovde? Poginite u svojoj zemlji. Čekamo pomoć iz Srbije i nadamo se da će situacija što pre biti rešena. Ponavljam, samo želimo da u četvrtak uveče podržimo naš Partizan!" - rekla je Mirjana.

Држављанима Републике Србије (12) међу којима су и четири девојке је након 5 сати тортуре забрањен улаз у Републику Молдавију. Образложење је да су “Срби” и навијачи Партизана. Прети им 4 дана на Терминалу, уколико држава Србија и@MFASerbiaне реагује хитно и разрешe ситуацију!pic.twitter.com/nOqu22eNXY — Partizan.net (@PartizanNet)February 13, 2023

UEFA je predstojeći meč pomerila iz Tiraspolja u Kišinjev upravo iz razloga što je oblast Pridnestrovlje u kojoj se Šerif nalazi blizu granice sa Ukrajinom. Prema poslednjim informacijama, grupa navijača na aerodromu moraće da sačeka do jutra konačnu odluku vlasti u Moldaviji, a u međuvremenu je prebačena u deo aerodroma predviđen za deportaciju. "Moldavija odbija da plati troškove deportacije, a partizanovci odbijaju da potpišu bilo kakav dokument jer nijedan zakon nisu prekršili. Iščekuju pomoć i reakciju države Srbije i ministarstva spoljnih poslova. Ono što dodatno brine je otvoreno pitanje kakvi problemi se mogu očekivati u narednim danima kada se očekuje dolazak većeg broja navijača, ali i same delegacije FK Partizan", navedeno je.