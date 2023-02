Svi su izgeda pogrešno protumačili Martinezovo ponašanje, kako kaže on nikako ne može da se ruga čovjeku koji mu je dao četiri gola.

Izvor: Profimedia/SPUTNIK

Mnogo je prašine podiglo ponašanje prvog golmana nacionalnog tima Argentine Emilijana Martineza na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Najbolji čuvar mreže na prvenstvu svijeta je prvo sve šokirao kada je proslavio osvajanje titule najboljeg golmana tako što je zlatnu rukavicu stavio na međunožje, a onda je krenuo njegov rat sa Kilijanom Mbapeom.

Prvo se podsmijavao fudbaleru koji mu je u finalu dao tri pogotka, a onda je na velikoj proslavi u Buenos Ajresu slavio sa lutkom ovog franucuskog napadača. Sada se konačno oglasio i prvi put objasnio šta je time htio da poruči i uradi.

"Nisam htio nikoga da povrijedim. Kroz karijeru sam odrastao s Francuzima i nikada nisam imao ni najmanjih problema. Možete da pitate Žirua s kojim sam igrao u Arsenalu kakva sam ja osoba. Jako volim francusku kulturu i mentalitet. Ljudi su nam putem bacali gomilu lutaka, gotovo stotinu su bacili na nas tokom vožnje. U tom trenutku mi je pred noge pala lutka s Mbapeovim licem, podigao sam je jer me nasmijala, zgrabio sam je na dvije sekunde i bacio nazad, to je sve", rekao je on, pa nastavio:

"Kako bih mogao da se rugam Mbapeu? Dao mi je četiri gola! Četiri gola u finalu... Sigurno misli da sam ja njegova lutka! Ponavljam, imam ogromno poštovanje prema njemu. Čak mislim da je najbolji francuski igrač kojeg sam ikada vidio", zaključio je Martnez.

Pitali su ga i za to što je tražio "minut ćutanja" za Mbapea posle finala Mundijala, ali sada je istakao da je to nešto što nije smjelo da izađe iz svlačionice. Radili su i Francuzi slične stvari.

"To je nešto iz svlačionice što nikada nije trebalo da izađe u javnost. Kad nas je Francuska pobijedila 2018., sjećam se da je bilo pjesama o Messiju, uključujući i Kantea, koji ga je jako dobro čuvao. Isto tako, ako tim pobijedi Brazil, pjevaće o Nejmaru. Nema ništa lično protiv Mbapea. vrlo ga poštujem. Ako pjevamo o njemu ili o Nejmaru, to je zato što su najbolji protivnici koje imamo", naglasio je on.