Fudbaler Hatajspora zahvaljuje Bogu što je preživeo.

Fudbaler Hatajspora Kevin Soni (24), saigrač Kristijana Atsua za kojim se još traga, ispričao je novinarima u Francuskoj kako ga je spasila molitva da sigurno ne pogine. "Ono što me je spasilo je da sam hteo da čekam do 6.40, da bih se pomolio. Zato nisam mogao da spavam. Musliman sam i veoma sam religiozan. Zato sebi ponavljam, gledajući kako je sve popadalo u kući, da bih sigurno poginuo da sam zaspao. Padali su ogromni betonski blokovi, to je zgrada od 17 spratova. Da sam spavao, bio bih mrtav".