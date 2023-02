Mančester junajted pravi veliki korak ka potpisu Dušana Vlahovića.

Izvor: Profimedia

Dok u Mančester sitiju tinja sukob Pepa Gvardiole i Erlinga Holanda, za to vrijeme se u komšijskom Mančester junajtedu sprema čistka. Iako je novi menadžer Erik ten Hag uspeo da podigne ekipu posle odlaska Kristijana Ronalda, koji je izgleda bio glavni uzročnik problema, to neće biti jedini rez koji je Holanđanin spreman da napravi da bi ekipu izveo na pravi put i ponovo ih učinio konkurentnim u borbi za titulu.

Britanski list "Mirror" prenosi da je Erik ten Hag već obavestio čelnike kluba koje igrače ne želi više da vidi na Old Trafordu, pa će se od leta krenuti u realizaciju njegovih planova - zatim i ulaganje u nove igrače koji će podići kvalitet tima.

Prema informacijama ovog lista, Ten Hag je odlučio da se reši petorice fudbalera. Na tom spisku "za odstrel" je čak i kapiten tima Hari Megvajer koji je od dolaska holandskog menadžera i izgubio poverenje (samo devet mečeva u Premijer ligi) tako da se još u januaru spominjao da bi mogao da ode. Osim njega, Ten Hag ne računa ni na napadača Antonija Marsijala, vezistu Skota Mektominija, kao i na defanzivce Aleksa Telesa i Erika Bajia koji su trenutno na pozajmicama.

Najviše novca Junajted očekuje da zaradi upravo na transferu Megvajera, ali to sigurno neće biti rekord za defanzivca kao što je to bio slučaj kada je Englez dolazio na Old Traford. Tada je plaćen preko 80 miliona evra Lester sitiju, dok posle četiri sezone u kojima je više bio u centru pažnje zbog kikseva nego dobre igre - teško da mogu i upola da očekuju.

Veruju ipak da će prikupiti oko 150 miliona evra od ovih transfera i da će sve to uložiti u dolazak novih pojačanja, a jedna od prvih meta mogao bi da bude i Dušan Vlahović iz Juventusa, pošto im je špic neophodan.