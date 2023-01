Đibril Sise i dalje žali zbog ukupnog broja golova, hoće još da igra...

Izvor: Profimedia

Đibril Sise (41) hoće da se vrati iz penzije! Prije dvije godine se povukao iz fudbala, ali se sada predomislio. Razlog za to je ukupan broj golova koji je dao u Francuskoj. U dresovima Oksera, Marseja i Bastije postigao je 96 pogodaka i to ga progoni, hoće još ta četiri.

Prilikom gostovanja na francuskoj televiziji "Kanal plus" priznao je da i dan danas razmišlja o tome i da žali što nije došao do jubilarnog broja pogodaka. Zato se otvoreno nudi klubovima, igraće za džabe. "Želio sam da igram još dvije godine, jer sam ja golgeter, prava 'devetka'. Još četiri gola mi fali do 100 u Francuskoj. Ako postoji klub koji je zainteresovan, neka mi se javi, spreman sam da igram besplatno", rekao je Sise.

Traži šansu u bilo kom klubu, samo da još nekoliko puta zatrese mrežu. "Osjećam kao da nisam završio posao, nedostaju mi ta četiri gola. Znam da možda to nije presudno, ali živim sa tim svakog dana. Naravno da pričam o fudbalu sa ljudima i onda kada me neko pita da li se sjećam nekog gola, kada čujem tu reč gol, onda se sjetim da mi četiri fale do 100. Zvuči ludo, znam, ali je to moja opsesija", zaključio je Sise.

Sjajni napadač je u karijeri igrao i za Liverpul, Marsej, Sanderlend, Panatinaikos, Lacio, Krasnodar, Iverdon, karijeru je završio u američkom klubu Panatinaikos Čikago. Za reprezentaciju Francuske je odigrao 41 meč i dao devet golova. Najveći uspjeh u karijeri mu je osvajanje Lige šampiona sa Liverpulom 2005. godine. Inače, on je po završetku karijere prešao na muziku, postao je di-džej, napravio je žurku i u Beogradu.