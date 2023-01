Za najzabavniji trenutak Australijan opena do sada pobrinula se Uns Džabir koja je pričala o tome kako će njen muž, inače njen trener, da se naradi večeras jer joj je potrebna masaža.

Izvor: Twitter/AustralianOpen/Screenshot

Tunišanska teniserka Uns Džabir uz mnogo muke je prošla u drugo kolo Australijan opena pošto je Tamara Zidanšek iz Slovenije (7:6, 4:6, 6:1) igrala "kao u transu". Meč je potrajao čak 140 minuta, i zbog toga je kasnio susret Novaka Đokovića u prvom kolu u Melburnu, a koliko se Džabi (ili ako više volite Žaber) umorila najbolje govori intervju koji je posle pobede dala legendarnoj srpskoj teniserki Jeleni Dokić.

"Bio je dug meč, čeka li te ledena kupka posle svega ovoga?", pitala je Jelena Dokić, a potom je Džabir ispričala nešto što je zasmejalo sve prisutne na "Rod Lejver areni".

"Da, ledena kupka i nateraću mog muža pošteno da se naradi večeras... Biće tu puno masiranja da bih se oporavila posle svega", rekla je Džabir dok je publika već umirala od smeha zbog jasne konotacije: "Masaža, masaža ljudi... Za one koji ne znaju, moj muž je moj fitnes trener".

Trener i muž Uns Džabir je inače Karim Kamun, inače bivši profesionalni mačevalac. Njih dvoje su u braku još od 2015. godine, da bi dve godine kasnije počeli i zajedno da sarađuju na poslovnom planu.

Ispostavilo se da je to bio odličan potez za Tunišanku koja je prethodnih godina imala meteorski uspon i trenutno je drugoplasirana na WTA listi. Nedostaje joj grend slem trofej pošto je tokom 2022. izgubila finala Vimbldona i US Opena. Na Australijan openu nikada nije prošla dalje od četvrtog kola, a videćemo da li joj ovoga puta to poći za rukom. Sledi ioj duel sa Riske-Amritraj ili Vondusovom, potom verovatno Fruhvitrovom, dok bi protivnica u četvrtom kolu mogla da bude Stivens ili Samsonova.