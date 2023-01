Erik Kantona uputio žestoke kritike na račun Kristijana Ronalda.

Izvor: Profimedia

Legendarni fudbaler Mančester junajteda Erik Kantona uputio je oštre kritike Kristijanu Ronaldu čija se karijera bliži kraju. Ronaldo je pred Svjetsko prvenstvo u Kataru raskinuo ugovor sa ekipom Junajteda, posle skandaloznog intervjua i svih sukoba koje je imaosa trenerom Erikom Ten Hagom. Kantona ističe da Ronaldo sledećeg mjeseca puni 38 godina i da mora da prihvati prolazak vremena i da stari, da dolaze nove generacije koje su brže bolje i visprenije nego on trenutno.

Imao je jasnu poruku za portugalskog asa, napravio je i interesantno poređenje. "Imate dvije vrste igrača na zalasku karijere. One koji žele da igraju svaku utakmicu jer i dalje misle da imaju 25 godina oni su puni sebe i one koji shvataju da nemaju 25 godina da su tu da pomognu mladim igračima i da polako odu u penziju. Znaju da neće igrati svaku utakmicu i briga ih, igraće neke zaradiće još nešto para i pomoći će ekipi to su zreli ljudi" rekao je Kantona za britanske medije.

Iskoristio je i svoju karijeru za primjer. "Ja sam se penzionisao mlad, to je druga stvar nemam pojma kakav bih bio. Onda naiđe i onaj što hoće da igra do 40. godina i igra, pokušava".

On je zatim pomenuo Rajan Gigs i Paolo Maldinijakoji su pomagali mladim igračima u Mančester junajtedu i Milanu bez trunke egocentričnosti, i napominje da Zlatan Ibrahimović i dalje radi isto. "Maldini i Gigs su igrali dugo i pomagali mladima, to radi i Zlatan, ali mislim da Ronaldo nije shvatio – i još uvijek ne shvata. Ne razumije da nema 25 godina. On ima 38. i već je star, i umjesto što se bunio što ne igra tek po neku utakmicu morao je da shvati i kaže: Dobro, nemam 25 godina, ne mogu da igram svaku utakmicu, ali ću pomoći mladim igračima'", završio je Kantona.

Čuveni bivši as Mančester junajteda penzionisao se kada je bio na vrhuncu karijere u 30. godini kada je osvojio Premijer ligu 1997. godine. Ronaldo je za razliku od njega i dalje aktivan, potpisao je za Al Nasr u Saudijskoj Arabiji i čeka debi u novom klubu.