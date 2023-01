Maks Alegri ne zna da prihvati poraz, pokazao je i primer sa Lučijanom Spaletijem.

Juventus nije primio gol na devet uzastopnih utakmica i činilo se da će se uprkos svemu umešati u borbu za titulu, međutim prethodne večeri im je Napoli "očitao lekciju" i potvrdio da je glavni kandidat za Skudeto. Napoli je slavio čak 5:1 pred svojim navijačima na stadionu "Dijego Maradona" i time je Juventusu naneo najteži poraz u domaćem prvenstvu u poslednje tri decenije, pa je Masimilijano Alegri jedva čekao da se meč završi...

Kada je sudija Doveri dunuo u pištaljku i označio kraj utakmice, Alegri je užurbanim korakom krenuo u svlačionicu, ne sačekavši pritom ni protivničkog trenera Lučijana Spaletija koji je očekivao makar jedno "čestitam".

Kamere su tako "uhvatile" Spaletija kako je pružio ruku i krenuo ka Alegriju koji je gledao u zemlju i jurio u svlačionicu, ali to nije obeshrabrilo trenera Napolija koji je krenuo za njim i na kraju je došlo do rukovanja. Vidi se da Alegriju nije bilo naročito pravo što je to morao da uradi, ali je i Spaleti krajnje šmekerski postupio u ovoj situaciji, nakon jedne od najvećih pobeda u trenerskoj karijeri.

Pogledajte kako je Spaleti jurio Alegrija posle meča, sve posle "tenzija" na konferenciji za medije uoči derbija Serije A!



"Čestitam Napoliju na partiji, mi nismo mogli da im odgovorimo energijom. Stajali smo preduboko na početku, mislili smo da možemo do golova, ali kad god su šutnuli - bio je gol. Pred nama je dugačak put i još mnogo bodova je u igri i moramo da nastavimo dalje", rekao je Masimilijano Alegri posle utakmice nakon koje je Juventus ostao čak deset bodova za liderom italijanskog prvenstva.