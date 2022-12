Ferguson nije ni pomišljao da se penzioniše dok mu nisu rekli "ne može".

Legendarni škotski menadžer Aleks Ferguson penzionisao se 2013. godine pošto nije više mogao da vodi Mančester junajted, ali ga i dan-danas viđamo na tribinama "Old Traforda" i često se priča da je vrlo uticajna figura kada su u pitanju odluke porodice Glejzer. Ono što je interesantno je da se Ferguson nije povukao tek tako iz fudbala, svemu je prethodila neispunjena želja posle koje je samo rekao "kraj".

Punih devet godina nakon što mu je upriličen "odlazak u penziju", njegov bivši fudbaler Patris Evra tvrdi da ništa od toga ne bi bilo da su mu gazde kluba ispunile želje koje nisu bile jednostavne.

Fergusonu je bilo dosta da Mančester junajted prodaje svoje najbolje fudbalere, besnio je kada su odlazili recimo Bekam i Ronaldo, tako da je želio da se to promijeni iz korijena. U namjeri da dođe i do trećeg pehara Lige šampiona, Ferguson je na papirić napisao samo dva igrača - Kristijano Ronaldo i Garet Bejl, međutiim nisu postojala sredstva kojima bi ih angažovali, pod uslovom da uopšte žele da dođu na Old Traford.

"Dvije nedelje prije kraja prvenstva 2013. godine sjećam se da mi je Ferguson došao i rekao 'Patris, vidim da mediji pišu da ću otići. Ali veruj mi, biću ovdje još deset godina'. Ferguson mi je rekao da moramo opet da osvojimo Ligu šampiona i da su mu zato potrebna dva igrača: Kristijano Ronaldo, koji je tada bio u Realu i Garet Bejl. Trebalo mu je oko 200 milijuna funti, ali upravni odbor Junajteda se nije složio sa tim i eto...", izjavio je Evra u podsjećanju za "Betfair", čime je definitivno iznenadio mnoge navijače Mančester junajteda.

Podsjetimo, Ferguson je vodio Junajted od 1986. do 2013. godine i u tom periodu je podigao dvije Lige šampiona i 13 pehara Premijer lige. Od njegovog odlaska, Junajted nije bio ni blizu da osvoji naslov u Engleskoj.