Sjajna scena na dodeli nagrade za najboljeg trenera.

Izvor: YouTube/PL HIGH

Slavni trener i bivši menadžer Mančester junajteda Aleks Ferguson (80) uručio je menadžeru Liverpula Jirgenu Klopu (54) nagradu za najboljeg menadžera i tom prilikom pokazao svoj originalni humor. Dok je čekao Nemca da izađe na binu, Škot je rekao da prolazi kroz "agoniju, apsolutnu agoniju" dok uručuje nagradu menadžeru Liverpula, najvećeg rivala Mančester junajteda.

Takođe, on je podsetio da je svojevremeno, pre više od deset godina, razgovarao nasamo sa Klopom i da mu je tada rekao da preuzme neki klub koji ima istoriju i ambiciju. Sada žali zbog toga i kaže "da je trebalo da ga savetuje da preuzme Skantorp junajted" (engleskog četvrtoligaša, prim. novin).

Klop je detaljnije govorio o tom razgovoru i nasmejao sve anegdotom iz Niona. Prethodno je zaustavio Fergusona kada je hteo da se skloni, da bi omogućio Nemcu da se sam slika s nagradom. Menadžer Liverpula ga je uhvatio za ruku i vratio pred fotografa.

"Bilo je to pre 11, 12 godina, bio sam prvi put pozvan na "Forum elitnih menadžera" u Nionu i kada ste prvi put tamo i kada ste Nemac, onda se trudite da stignete ranije. Došao sam tamo i pitao sam na recepciji da mi kažu da li je neko tu, a oni su mi pokazali rukom i pokazali da je ser Aleks Ferguson u prostoriji za doručak. Video me je i rekao mi 'Jirgene, dođi'. Šta god da mi je rekao tog dana, ništa nisam razumeo", rekao je Klop.

"Moj škotski u to vreme je bio loš, ali pošto radim sa Endijem Robertsonom, postaje sve bolji i bolji", dodao je Nemac.

U ranijem osvrtu na taj susret, Klop je priznao da je imao osećaj kao da razgovara sa papom.

"Znam da nije adekvatno od menadžera Liverpula da to kaže, ali volim ga. Bio je prvi britanski menadžer koga sam sreo i nisam siguran da to pamti, ali ja pamtim. Bilo je to kao susret sa papom, sjajno od prvog trenutka. Nisam pomislio tada da ću držati trofej nazvan po njemu"