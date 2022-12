Ona je Siniši Mihajloviću dala čuveni nadimak...

Izvor: MN Press

Siniša Mihajlović (53) je preminuo, izgubio je borbu sa leukemijom. Dva puta je pobeđivao opaku bolest, ali nije uspeo i treći put, već je otišao u večnost. Sahranjen je u Rimu u prisustvu nekoliko hiljada ljudi koji su došli da mu odaju počast. A, sada su se mnogi prisetili još jedne osobe, one koja mu je dala čuveni nadimak Barbika.

U pitanju je Silva Glišić, sekretarica generalnog direktora Crvene zvezde Vladimira Cvetkovića. Ona mu je dala novi nadimak kada je došao na "Marakanu". Zbog duge kose i svega ga je nazvala tako i to je ostalo zauvek. Nažalost i ona je preminula i to oko mesec dana pre Siniše. Mihajlović je u jednom od intervjua otkrio te detalj.

"Sekretarica kluba Silva Glišić me zbog duge kose i osmeha nazvala Barbika i tako su me dugo i ostali zvali iz milja. Tek kada smo postali šampioni Evrope pobedom protiv Marselja u Bariju, a onda smo postali prvaci sveta pobedom protiv Kolo-Kola, tada sam postao junak i mljienik. Ne samo delija ,već cele nacije. Godinu i po dana provedenih u Zvezdi do sada su najlepši deo mog života. Igrao sam standardno, davao sam i neke golove, ali pogodak protiv minhenskog Bajerna je verovatno i najvažniji gol u mojoj karijeri", ispričao je Miha jednom prilikom.

Ovo je Silva Glišić:

Izvor: MN Press