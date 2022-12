Hrvatska pjevačica Nives Celzijus svojevremeno je posvetila pesjmu fudbaleru Lionelu Mesiju, koja je sada ponovo postala hit.

Argentina je u nikad napetijem i uzbudljivijem finalu Svjetskog prvenstva u Kataru savladala ekipu Francuske reprezentacije i postala prvak svjeta u fudbalu, a Lionel Mesi proglašen je za najboljeg igrača. Nakon što je Mesi ogrnuo kraljevsku odeždu i podigao "boginju", jedan stari hit kontroverzne hrvatske starlete Nives Celzijus postao je nikad aktuelniji.

Iako je Nives bodrila reprezentaciju Hrvatske, koja je osvojila treće mjesto, starleta se našla u centru pažnje javnosti upravo zbog Mesija. Hrvatska bomba, s najvećim prirodnim grudima, pre nekoliko godina snimila je pesmu posvećenu Mesiju vrlo provokativog sadržaja.

"Najbolji jesi, moj mali Mesi, daj me protresi, danas je tvoj dan. Nadigraj me u finalu, ti budi pobjednik jer ja gubiti znam. Gol, gol, zabij gol, daj mi gol, gol, jer ti to možeš, uvijek do gola da uđeš i ja sam gola, gol, gol, zabij gol, daj mi gol, jer ti to možeš, uvijek do gola da uđeš i ja sam gola. Ti si gol, zabij mi gol, ja sam gola zabij do bola", riječi su pjesme Nives Celzijus koje je posvetila Mesiju 2011. godine.

Poslušajte kako Nives to radi, ali i kako zvuči cijela pesma: