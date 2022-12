Lionel Mesi je ispunio svoj san, ali i san svih Argentinaca koji su na ovo čekali od 1986. godine. Zato je "pao" Instagram njegovom objavom.

Izvor: Profimedia

Argentina je treći put u istoriji postala prvak svijeta, a Lionel Mesi "skinuo" je prethodne večeri najveći teret sa svog srca. Uspio je da titulu najboljeg fudbalera svijeta pretoči i u najveću radost po svoju zemlju, pa vjerovatno cijela država nije oka sklopila zbog slavlja i adrenalina koje je donijelo finale, riješeno tek posle penala... Slavilo se burno i na terenu stadiona "Lusail", naravno u svlačionici, a bilo je pitanje trenutka kada će se i Mesi oglasiti!

Najbolji fudbaler svih vremena objavio je posle utakmice na Instagramu poruku koja je za osam sati prikupila nevjerovatan broj lajkova - čak 35 miliona - i vjerovatno prijeti da obori sve rekorde na društvenim mrežama.

"Mi smo šampioni svijeta! Toliko puta sam to sanjao, toliko sam želio, ne mogu da vjerujem... Hvala puno mojoj porodici, svima koji su me podržali i svima koji su vjerovali u nas. Još jednom demonstriramo da smo mi Argentinci, kada se borimo zajedno i ujedinjeni, sposobno da postignemo ono što smo zacrtali. Zasluge pripadaju ovog grupi koja je iznad svakog individualca, to je snaga svih koji se bore za isti san koji je bio i san svih Argentinaca... Uspjeli smo!", napisao je Lionel Mesi, prije nego što će i opsovati: "'Ajde Argentina, jeb**e!".

Podsjetimo, Lionel Mesi je prethodne večeri u finalu Svjetskog prvenstva, čiji je i najbolji igrač zvanično, postigao dva gola i bio precizan i sa kreča u penal-seriji. Postigao je čak 98 golova za Argentinu i svi su mislili da je ovo kraj...

Međutim, Lionel Mesi je posle velike pobjede u euforiji izjavio da se možda ne povlači iz reprezentacije Argentine, što će reći da ćemo ga najmanje gledati na još jednom Kopa Amerika turniru, dok ostaje da se nadamo da bi mogao da bude spreman i za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.