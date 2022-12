Crvena zvezda ostala je bez dvojice važnih igrača i teško će se uskoro vratiti na teren.

KK Crvena zvezda vodi završne pregovore o dolasku Fakunda Kampaca, a dok među navijačima traje euforija zbog toga i zbog odličnih rezultata pod vođstvom Duška Ivnavića, trener crveno-belih i njegov tim prolaze kroz velike probleme sa povredama važnih košarkaša. Predsednik kluba Nebojša Čović rekao je da je povreda Nikole Ivanovića ipak problematičnija nego što se mislilo isprva, kao i da će Hasan Martin takođe morati na višemesečnu pauzu. I tu nije kraj problemima.

"Negde pred kraj utakmice sa Žaklgirisom došlo je do povrede Hasana Martina. Povredio je taj lateralni centralni ligament na kolenu koji zapravo drži ravnotežu kolena. Došlo je do rupture ligamenta i minimum je dva i nešto meseca. Ivanović će biti odsutan još mesec i po do dva. Jako težak prelom, neobičan pad na koleno Ledeja, puklo mu je 10, 11. i 12. rebro. To je jako bolna povreda. Uz sve to imao je veliku sreću da neko od puknutih rebara nije probilo plućnu maramicu. Vrlo pažljivo to mora da se uradi. Imali smo iskustvo s tim povredama", rekao je Čović za "Sputnjik".

On je podsetio i na povredu Luke Mitrovića, koji je zbog problema koji mu se konstantno vraća opet morao na pauzu. "Imali smo još jedan problem, da se na utakmici sa Mornarom, kada je dobio prst u oko, što je već treća sezona zaredom da mu se povređuje isto oko. Ogrebana mu je rožnjača. Smetalo mu je sinoć jako svetlo i videli ste da je bio sa nama u utakmici protiv Armanija, uključio se da igra, ali to nije baš to. Oporaviće se za koji dan i videćemo".

Čović je rekao da je zbog takvih situacija unapred pravljen tim od 16 igraća. "Znate da je u početku sezone bila priča da je bio veliki roster od 16 igrača, a on više nije 16, već je sada tri igrača manje. A sezona je jako dugačka, imate i po mom mišljenju nehumani kalendar. U januaru ćemo odigrati 11 utakmica, u februaru 11. Uoči Božića 6. igramo u Valensiji, 8. januara protiv MZT-a u Skoplju, a onda 10. januara ovde kod nas sa Realom. I kao da ide na traci. Morate imati roster, što smo naučili u prethodnim sezonama, kada smo dolazili u situacije da maltene nemamo da skinemo 12 igrača", dodao je Čović.

Zvezda će sledeću utakmicu igrati u nedelju u "Pioniru" protiv Mege, a potom će u Evroligi gostovati Olimpijakosu u četvrtak.