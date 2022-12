Fudbaleri Hrvatske i Maroko sastaju se po drugi put na Svetskom prvenstvu, ovog puta je ulog znatno veći.

Izvor: Profimedia

Fudbaleri Hrvatske i Maroka odigraće od 16 časova meč za treće mesto na Svetskom prvenstvu u Kataru, a domaćin utakmice biće "Kalifa" stadion. Sudija ovog duela je Al-Jasim koji je iz Katara. Biće ovo drugi okršaj ovih selekcija na Mundijalu, a prvi je završen bez golova. Ovaj dvoboj možete gledati na RTS-u, kao i na Arena Sport TV, dok će vas teksutalni prenos čekati na MONDU!

HRVATSKA

Selektor "vatrenih" Zlatko Dalić na pragu je da sa dva Mundijala donese i isto toliko medalja što bi bio istorijski uspeh. Ovaj meč protiv Maroka će vrlo verovatno biti poslednji na kome gledamo Luku Modrića i Ivana Perišića kako nastupaju u dresu nacionalne selekcije, pa će imati motiv više da savladaju Maroko. Hrvatska je u grupi uspela da se "provuče" , ali je onda preko Japana i prvog favorita Brazila stigla do četiri najbolje selekcije.

Argentinci su bili ubedljivi i rutinsku su savladali Hrvate (3:0), međutim spremni su Modrić i saigrači da ponove uspeh iz 1998. godine, kada je njihova selekcija završila kao treća na svetu. Dosta problema ima Dalić, Marcelo Brozović gotovo sigurno neće igrati, a njegov Inter izričito zahteva da propusti predstojeći meč. Pored njega pod upitnikom su i sjajni defanzivci, koji su možda najviše i pokazali na ovom Mundijalu Joško Gvardiol i Josip Juranović.

MAROKO

Fudbaleri Maroka postali su prva afrička selekcija koja je prošla čarobnu barijeru i prođe u polufinale Svetskog prvenstva. Na tom putu Maroko je uspeo da prođe kao prvi u možda i najjačoj grupi gde su im rivali bili upravo Hrvati, ali i sjajne selekcije Belgije i Kanade. Nije to bilo sve od Maroka, pa je nakon boljeg izvođenja penala izbacio Španiju, a potom i Portugal nakon velikih 1:0!

Selektor Valid Regragui napravio je senzaciju, a o navijačima i porodicama Marokanaca dosta se pričalo prethodnih dana širom sveta. Uspeo je da vrati duh u ovu reprezentaiju i probaće da dođe do prve medalje za afričke zemlje na Mundijalima. Puno kadrovskih problema ima i on, kao i Dalić, za kapitena Saisa je prvenstvo verovatno završeno, dok će Mazraui i Agerd teško biti spremni za svih 90 minuta. Svi nabrojani fudbaleri igraju u odbrani, pa bi to mogla da bude velika prednost za Hrvatsku.