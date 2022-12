Pogledajte momenat koji će obilježiti Svjetsko prvenstvo za Engleze.

Izvor: YouTube/TV Arena sport Premium

Hari Kejn promašio je penal za izjednačenje u četvrtfinalu Engleske i Francuske i tako postao jedan od tragičara Svetskog prvenstva u Kataru. Najbolji napadač Ostrvljana prethodno je rutinski iskoristio jedanaesterac i izjednačio na 1:1, ali je u trenutku odluke, u 84. minutu, šutirao snažno i prebacio prečku. Njegov saigrač iz Totenhema, golman Ugo Loris, ispratio je kako ga lopta prelijeće, a mnogi su primjetili kako je najbolji francuski fudbaler Kilijan Mbape proslavio ovaj kiks napadača Engleske. Francuska je potom odbranila prednost, pobjedila Englesku i prošla u polufinale, gde će igrati protiv senzacionalnog Maroka.

Nekadašnji kapiten Engleske Dejvid Bekam sedeo je na tribinama i nije mogao da gleda kako Kejn izvodi penal odluke. Kao da je u strahu pomislio i na svoj promašeni penal u prvoj penal-seriji četvrtfinala Evropskog prvenstva 2004, protiv Portugala, kada je šutirao prvi i takođe prebacio gol. Bio je to uvod u poraz "Gordog Albiona", a na istom turniru nije realizovao ni penal protiv tima koji je večeras gledao - Francuske. Ovako je promašio u četvrtfinalu:

Naravno, navijačima naše reprezentacije svaki promašaj previsokim udarcem na važnoj utakmici "vraća film" na 1998. i poslednju nokaut utakmicu koju je naš tim igrao na Svetskom prvenstvu. Nije potrebno previše podsjećanja na to da je Predrag Mijatović u osmini finala protiv Holandije šutirao snažnom, "punom" i pogodio prečku, posle koje je naš tim ispao i više se nikad nije vratio u eliminacije Mundijala. Ni 24 godine kasnije, ove jeseni, u Kataru nismo uspjeli.

Izvor: MN Press

Veliki igrači su hrabri u velikim trenucima, kada mnogi i ne bi smjeli da šutnu penal, a nekad ih ovakvi promašaji prate dugo, dugo. Čuveni Peđa Mijatović je često pričao o tom šutu protiv Holandije, pokušaju da savlada Edvina Van Der Sara i udarcu koji ga je sigurno zabolio koliko je i ove subote promašaj zaboleo Harija Kejna. "Svi mi kažu: "Imao si sjajnu karijeru, ali onaj penal..." Eto, taj promašeni penal će me pratiti dok sam živ. Nekako sam bio siguran da ću dati gol, nisam previše razmišljao o drugačijem scenariju. To sam shvatio kao dio posla koji moraš da odradiš. Spuštio sam loptu na onu tačkicu, pogledao golmana. Van der Sar je visok golman, ima dugačke ruke, odjednom mi se gol tako suzio, pomislio sam na to šta treba da radim i odlučim se da podignem malo loptu. Šutnuo sam po sredini, ali ona je udarila u prečku i pala na zemlju", rekao je Mijatović o udarcu koji je bio uvod u poraz od Holandije.