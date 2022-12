Argentinski fudbaler Lionel Mesi posvađao se sa protivnikom dok je davao izjavu nakon pobede.

Izvor: Twitter/zNickos/printscreen

Nakon velike drame u četvrtfinalu Svetskog prvenstva, Argentina je uspela da prođe dalje. Na manje od 15 minuta do kraja susreta imali su dva gola prednosti protiv Holandije, ali je "džoker" Vut Veghorst mogao da postane junak. Rezervista kojeg je Luis van Gal poslao na teren dva puta je zatresao mrežu i tako Mesiju i saigračima otežao posao.

Morali su Argentinci da igraju produžetke, pa zatim i da bolje izvode penale kako bi stigli do meča protiv Hrvatske. Sve to je prilično iznerviralo Lionela Mesija koji je na kraju utakmice izgubio živce. O tome govori i snimak koji je nastao dok se čekala izjava sjajnog Argentinca, a umesto analize meča uhvaćena je njegova rasprava.

"Šta gledaš, budalo? Ajde, produži dalje!", vikao je Lionel Mesi ka nekome od protivničkih igrača iako je već bio u programu. Novinar koji je želeo da mu psotavi pitanje u nekoliko navrata probao je da prekine ovaj verbalni obračun Argentinca, ali nije uspeo u tome, Mesi je ispričao sve što ima.

OYE LEO TE HAS ENFADADO CON EL PARTIDO?pic.twitter.com/Rb9EfKn7pP — Clover _ twitch clovermye (@clovermye)December 9, 2022

Po informacijama do kojih su došli strani mediji, Lionel Mesi našao se u "okršaju" sa Veghorstom. Snažni napadač Holandije želeo je da priđe argentinskom fudbaleru i da popriča sa njim, ali jedan od najboljih igrača svih vremena nije bio raspoložen za to. Možda su razlog za to dva gola koja je Holanđanin postigao u finišu susreta, možda neka od čarki koje smo na terenu videli u samom finišu, a možda i nešto sasvim treće.