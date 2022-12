Reprezentativci Hrvatske nastavljaju put ka tituli!

Fudbaleri Hrvatske su još jednom došli u samu završnicu Svjetskog prvenstva, opet su bili bolji posle penal serije, ovog puta od Brazila. U regularnom dijelu je bilo 1:1, a posle penala 4:2, još jednom je heroj Dominik Livaković koji je spetakularno branio tokom meča! Hrvatska će u polufinalu igrati protiv boljeg iz meča Holandija - Argentina.

Tokom meča u prvom planu je bio Nejmar sa jedne, a Livaković sa druge strane. Pokušavali su Brazilci da sruše bedem ispred Livakovićevog gola, ali nisu uspjeli. Ređale su se šanse, prednjačio je Nejmar, ali imali su ih Rišarlison, Rafinja, Kazemiro. Nakon regularnih 90 minuta meč je završen bez golova - 0:0.

U produžetak su ponovo ofanzivnije krenuli Brazilci i konačno je nagrada za to stigla u 105. miunutu. Nejmar je započeo akciju, razmijenili su par pasova, da bi ga Paketa "spojio" sa golom, pa Nejmaru nije bilo posebno teško da donese prednost od 1:0. Pokušao je Tite da se zatvori, a Dalić je sve karte bacio na napad.

Imao je Brazil dosta prilika da kontrom postigne i drugi gol i riješi meč, međutim desilo se suprotno. Mislav Oršić je centrirao loptu, koja je stigla do Bruna Petkovića, a napadač Dinama je sjajno šutirao ka golu. Lopta je na putu ka Alisonu pogodila Markinjosa, promijenila smjer i završila u golu Brazila za 1:1. Do kraja se ništa nije dešavalo, pa se otišlo u penal seriju.

Hrvati su gospodari penala, još jednom se to pokazalo. Već u prvoj seriji Livaković je pročitao Rodriga i donio prednost svojoj selekciji. Do četvrte serije pogađali su Vlašić, Majer, Modrić i Oršić, a upravo tad je Markinjos pogodio stativu i time je meč završen. Počelo je veliko slavlje Hrvata, koji su treći put u istoriji prošli grupu i sva tri puta su stigli do polufinala, zaista podatak za poštovanje.