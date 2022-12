Ivana Knol je bila sjajno raspoložena posle prolaska Hrvatske u nokaut fazu takmičenja.

Izvor: Profimedia

Zgodna Hrvatica Ivana Knol ponovo je bila u centru pažnje na meču Svjetskog prvenstva Hrvatske i Belgije na kome su šokantni promašaji Romelua Lukakua donijeli njenom timu prolaz dalje! Ljepotica iz Čapljine je ponovo mamila uzdahe svojim izdanjem na tribinama.

Bila je opet u uskim helankama i topu koji nije pokrivao puno, a posle utakmice nije propustila priliku da "bocne" napadača protivnika: "Osim mene i Lukaku je danas najviše pokazao", napisala je uz osmijeh Ivana Knol!

Ivana svuda prati nacionalni tim Hrvatske i uvijek ima modne detalje u bojama hrvatske zastave, a evo kako se predstavila publici u Kataru:

Ipak, nije joj bilo svejedno kada je dolazila u ovu islamsku zemlju poznatu po šerijatskim zakonima, Morala je prvo da se raspita kako se da se pojavi u Kataru i kako smije da se pojavi na samom stadionu.

"Lokalci su mi potvrdili da mogu da nosim šta god hoću, ali nisam očekivala da moj video na kome se šetam plažom u bikiniju bude tako velika tema. Cijela država priča o tome i svi me znaju, jako sam lijepo prihvaćena. Nisam se plašila da će me zbog toga neko ovdje uhapsiti jer kome smeta ako nosim bikini? Ako zbog toga treba da me uhapse, uhapsite me", rekla je Ivana za "TMZ".