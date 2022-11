Dok svjetski mediji pišu o Ivani Knol, ona ističe da je Katar "crikus koji treba da ide u onu stvar".

Izvor: Instagram/knolldoll

Ako je neko uspio da privuče veliku pažnju sa tribina na Svjetskom prvenstvu, to je ona. Ivana Knol je atraktivna hrvatska navijačica, koju su strani mediji proglasili najzgodnijom djevojkom u Kataru. Pojavila su se u uskoj haljini koja je naglasila sve atribute, dok je duboki dekolte istakao bujno poprsje.

Ivana se pohvalila snimkom koji prikazuje kako snima prilog za jednu njemačku televiziju, a naišla je na brojne komentare. Dok jedni hvale njen izgled, drugi je kritikuju zbog načina oblačenja u Kataru. Svi znaju za katarska pravila oblačenja, koja, između ostalog, podrazumjevaju zabranu dekoltiranih odjevnih komada.

Britanski The Sun, američki New York Post i austrijski Heute samo su neki od svjetskih medija koji su napisali članak o Ivaninom pojavljivanju na Svjetskom prvenstvu. The Sun ju je nazvao najzgodnijom navijačicom i spomenuo njena pojavljivanja na prvenstvima 2014. i 2018. godine.

Ipak, Ivana nije imala riječi hvale kada je ovogodišnje prvenstvo u pitanju. Oštro je iskritikovala organizaciju, nazivajući je "najgorom u istoriji prvenstva u fudbalu". Kako je napisala na društvenim mrežama, jasno joj je zašto toliko ljudi nije želilo da dođe i pruži podršku svojim zemljama.

"Ovo je katastrofa! Žao mi je zbog svih ljudi koji ne mogu da idu na Svjetsko prvenstvo zbog najgore organizacije u istoriji. Moja pratnja ni nakon 20 dana nije dobila katarsku vizu (haju), iako ima sve karte do finala. Svi naši prijatelji takođe! Ja očigledno imam toliku sreću da idem da bodrim Hrvatsku, a Katar kao Katar šaljem u neku stvar!Jasno je zašto toliko ljudi nije htjelo da učestvuje u ovom cirkusu!" napisala je Ivana na Instagramu.

Pogledajte snimak kako Ivana radi članak sa stranim medijima: