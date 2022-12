Nevjerovatni promašaji poznatog napadača uticali su na to da Belgija ispadne u grupnoj fazi Mundijala, kao i da se sjajna generacija po svemu sudeći rastane već u uvodnoj rundi.

Romelu Lukaku blamirao se u utakmici Belgija - Hrvatska i isključivi je krivac za to što je njegov tim odigrao samo neriješeno u poslednjem kolu grupne faze (0:0) i samim tim ispao. Da su "crveni đavoli" pobijedili prošli bi grupu, ali napadač Intera je promašio bar tri "čista" zicera i apsolutni je tragičar utakmice, a za sada i čitavog Mundijala u Kataru.

Poslije meča, emotivni napadač se teško mirio sa promašajima, pa je prišao pomoćnom treneru selektora, Tijeriju Anriju, i u njegovom zagrljaju pokušao da se utješi. Takođe, u bijesu je udario snažno pleksiglas na klupi i razbio ga, pokušavši da tako bar malo iskali ljutnju zbog toga što ništa nije uradio u kaznenom prostoru Hrvatske.

Lukaku se mučio zbog povrede tokom čitavog Mundijala i u utakmici odluke imao je snage samo da bude na terenu u drugom djelu meča. Posle svega - sigurno će zažaliti i zbog promašaja i zbog toga što je uopšte nastupio tako nespreman.

Didijer Drogba, legendarni napadač Čelsija, saoseća sa Lukakuom. "On je frustriran i to ne samo zbog promašaja, već naravno i zbog čitavog ambijenta u reprezentaciji na Mundijalu. Zbog brojnih priča o tuči među igračima. Zbog toga će biti više frustriran nego zbog šansi", rekao je on.

Eliminacijom Belgije i ispadanjem Belgije, vjerovatno se rastala i generacija koja je odigrala praktično na okupu tri Svjetska prvenstva i u Rusiji 2018. osvojila bronzanu medalju. Za mnoge je to bio najjači tim u istoriji te zemlje, ali nije uspio da osvoji veliku titulu ni na evropskim prvenstvima, ni na Mundijalima.

Prije četiri godine, poslednji Mundijal su odigrali sadašnji "penzioneri" Tomas Vermalen, Vensan Kompani, Musa Dembele, kao i još aktivni Maruan Felaini, dok će se poslije Katara vjerovatno oprostiti Jan Vertongen (35), Dris Mertens (34), Aksel Vicel (33), Tobi Aldervireld (33)... Kapiten Eden Azar i najbolji igrač ekipe Kevin De Brujne imaju po 31 godinu i nemaju u biografijama ono što su mnogi očekivali da će osvojiti sa reprezentacijom. Pa i oni sami.

U Grupi F prvo mjesto zauzeo je Maroko sa sedam osvojenih bodova, Hrvatska je druga sa pet, Belgija treća sa četiri, a Kanada se oprostila od Katara bez ijednog osvojenog poena.