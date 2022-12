Roberto Martinez više neće biti selektor Belgije.

Izvor: Profimedia

Belgija je odigrala nerešeno sa Hrvatskom (0:0) u Kataru i tako je ispala sa Svetskog prvenstva. Ispromašivao se Romelu Lukaku, ostavio je ekipu bez prolaska u narednu fazu takmičenja, a odmah posle meča je usledila odluka koja je mnoge iznenadila. Roberto Martinez (49) više nije selektor Belgijanaca.

Odmah po završetku utakmice španski stručnjak stao je pred kamere i potvrdio tu odluku. Odmah je na terenu rekao da odlazi i da više neće voditi reprezentaciju. S obzirom da je ovo bila verovatno i poslednja šansa za "zlatnu generaciju" da dođe do nekog uspeha, bilo je spekulacija i ranije da će i on otići, upravo se to i dogodilo.

Prema informacijama koje stižu, ovo su znali i igrači i svi u fudbalskom savezu Belgije. Martinez je pred Mundijal saopštio svima da će se povući sa selektorske pozicije bez obzira na učinak nacionalnog tima. Završio je svoj mandat neslavno. Ispadanjem u grupnoj fazi Mundijala...