Golman Poljske je bio siguran da ništa nije skrivio, a mnogi se slažu sa njim!

Izvor: Profimedia/Twitter/screenshot/StoolFootball

Poljska je prošla u nokaut fazu Svetskog prvenstva, a najzaslužniji za to je svakako golman Vojćeh Ščensnsni. On u prva dva meča grupne faze nije primio gol, a onda je i u duelu sa Argentinom zablistao. Nakon što je na startu šampionata odbranio jedan penal, sada je odbranio penal i Lionelu Mesiju!

Ipak golovima Aleksisa Mekalistera i Hulijana Alvareza Argentina je sa 2:0 došla do pobede i prvog mesta u grupi, ali Ščensni je i dalje bio raspoložen posle poraza. Njegova ekipa je zbog manjeg broja žutih kartona prošla dalje, a posle utakmice golman Juventusa otkrio je neverovatnu anegdotu. Penal koji je dosuđen za Argentinu po mnogima nije bio regularan i nije postojao, a golman Poljske je bio toliko samouveren da nije napravio ništa protivno pravilima da se usred meča kladio sa Mesijem!

"Pričali smo, rekao sam mu: "Hajde da se kladimo u 100 evra da neće da ga da!" Tako da sam izgubio opkladu sa Mesijem", rekao je on i naglasio da Mesiju neće dati novac! "Ne znam da li je to dozvoljeno na Svetskom prvenstvu, verovatno će sad da me kazne, ali me nije briga trenutno. A neću ni da mu platim! Ne treba mu mojih 100 evra", rekao je nasmejani Poljak.

Poljaci su na kraju imali isto bodova, jednak broj datih i primljenih golova kao Meksiko, ali i dva žuta kartona manje. Meksikanci su otišli kući zbog sedam žutih naspram pet u taboru Poljske, dok evropsku selekciju sada čeka najteži mogući zadatak. Sastaće se sa braniocem titule Francuskom. U nedelju od 16 časova igra se taj meč u kome će Ščensni opet morati da pravi čuda kako bi dao šansu svom timu za veliki uspeh i senzaciju.