Lionel Mesi je zbog ovog snimka dobijao i ozbiljne prijetnje, ali sada se oglasio njegov rival čiji je dres napravio pometnju.

Izvor: Twitter/Messi30FC/printscreen

Argentina od 20 časova igra ključni meč na Svjetskom prvenstvu, utakmicu sa Poljskom u kojoj su joj potrebni bodovi kako bi prošla dalje, nakon šokantnog poraza na startu prvenstva od Saudijske Arabije. Nakon te utakmice uslijedila je pobjeda nad Meksikom, a slavlje nakon nje je uzburkalo javnost u Meksiku!

Videlo se na snimku kako Lionel Mesi šutira jedan meksički dres koji stoji na podu, a ispostavilo se da je to dres iskusnog veziste Andresa Gvardada, a zbog toga se javio i čuveni bokser Kanelo Alvarez koji je prijetio Mesiju!

"Vidio sam da je Mesi čistio pod sa našim dresom i zastavom. Treba da moli Boga da ga ne pronađem" , napisao je Alvarez na "tviteru" , a zatim nastavio: "Baš kao što ja poštujem Argentinu on treba da poštuje Meksiko. Ne govorim o svim Argentincima, već samo o ovom s*anju koje je napravio Mesi u svlačionici i to smo svi vidjeli".

Ipak, sada se o svemu oglasio sam Andres Gvardado i objasnio da je ono što se desilo zapravo sasvim normalno i da se dešava bukvalno stalno u svlačionicama.

"Dobro znam kakav je on čovjek. Sve ekipe s ekonimima imaju dogovor da dresove koji su puni znoja ostavljamo na podu u svlačionice bez obzira da li je to vaš dres ili od rivala ako ste ih mijenjali", objasnio je on.

Potom se oglasio i o potezu Kanela Alvareza i istakao da bokser očigledno ne zna šta se dešava u fudbalskim svlačionicama.

"Čuo sam šta je Kanelo rekao, ali on nema pojma šta se u svlačionicama dešava. Ovo sve je baš glupost za mene. To je moj dres i ja sam ga menjao s Mesijem. On to nije namjerno uradio i glupost je reći da ga je bacio na pod, namjerno ga gazio i slično. Mesi nije takav čovjek".

Sada nas u grupi C očekuje rasplet nakon utakmica Poljske i Argentine kao i Meksika i Saudijske Arabije. Poljska je lider sa četiri boda, Argentina i Saudijska Arabija imaju po tri, a Meksiko samo jedan bod.