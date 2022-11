Za pojedine fudbalere turnir u Kataru biće poslednje Svjetsko prvenstvo na kom će igrati...

Svetsko prvenstvo je u toku, ljubitelji fudbala uživaju u mečevima najvećih zvijezda na planeti, neki su izašli na teren već, neki će to uskoro učiniti, a za to vrijeme svi oni koji uživaju u njihovim čarima treba jednu stvar da znaju. Ovo će biti poslednji Mundijal za neke od najvećih asova koje smo imali prilike da gledamo. Na vrhu te liste definitivno su Lionel Mesi (35) i Kristijano Ronaldo (37), ali nisu jedini. Tu je još igrača koje izvjesno nećemo gledati na takmičenju 2026. godine, iako bi to voleli...

Ima tu dosta imena, igrača koji će se oprostiti od Mundijala baš u Kataru, doduše ima i onih koji nisu dobili priliku da to učine kako su željeli. Primjer toga je Karim Benzema (34) koji je bio na spisku Didijea Dešana, da bi se onda povrijedio na treningu reprezentacije, teško da ćemo ga gledati za četiri godine. Nešto slično važi i za Serhija Ramosa (36) koji nije dobio poziv selektora Luisa Enrikea.

Nažalost, sve što je lijepo ima kraj, pa tako pogledajte i listu igrača koje više nećemo gledati na Svjetskom prvenstvu. Zato, uživajte u njihovim majstorijama još malo, videćemo hoće li neko od njih biti na terenu 18. decembra u finalu i borbi za pehar.

LIONEL MESI

Lionel Mesi (35) po peti put učestvuje na Mundijalima, po tome je među rekorderima i ovo će biti poslednij put da ćemo ga gledati u ovom takmičenju. Potvrdio je to i on sam pred start šampionata. "Ovo će sigurno biti moje poslednje Svjetsko prvenstvo. To sam već odlučio. Ima te nervoze i pitanja šta će se desiti, ali odluka je donijeta”, rekao je Mesi nedavno.

Leo je za reprezentaciju debitovao 17. avgusta 2005. godine i to u Mađarskoj na stadionu "Ferenc Puškaš" ušao je u igru u 63. minutu, a crveni karton dobio je dva minuta kasnije zato što je rukom u glavu udario Vilmoša Vančaka. Priča se da su ga posle toga našli u slvačionici kako jeca u suzama zbog crvenog kartona. Debitovao je na Mundijalu 2006. godine u Nemačkoj i to baš na meču protiv Srbije i Crne Gore. Ušao je u igru u 74. minutu, asistirao i dao gol u ubjedljivoj pobjedi (6:0) i postao je tada šesti najmlađi strijelac na Mundijalima. Najbolju priliku za pehar sa Svjetskog prvenstva imao je 2014. godine kada je Argentina u finalu izgubila od Nemačke golom Marija Gecea u produžetku. Sada juri taj trofej, ali stvari nisu dobro krenule. “Gaučosi” su izgubili od Saudijske Arabije u prvom meču grupne faze (2:1), doduše on je dao gol. Želi da ode u legendu sa peharom, vidjećemo da li će to i ostvariti...

KRISTIJANO RONALDO

Kristijano Ronaldo (37) će takođe po poslednji put u dresu sa nacionalnim timom izaći na Mundijal. Naredno takmičenje na programu je 2026. godine i pitanje je da li će tada uopšte da se bavi fudbalom ili će možda biti u nekoj drugoj ulozi u sportu koji ga je proslavio. Posle burnog perioda, skandaloznog intervjua, pa raskida saradnje sa Mančester junajtedom, sada može da se fokusira na reprezentaciju.

Za reprezentaciju je Ronaldo debitovao 20. avgusta 2003. godine kada je u meču protiv Kazahstana (1:0) u igru ušao na poluvremenu umesto Luisa Figa. Na Mundijalima debitovao je 2006. godine i prvi gol na planetarnom takmičenju dao je protiv Irana u drugom meču grupne faze. Na tom turniru očekivali su mnogi da će dobiti i nagradu za najboljeg mladog igrača, ali je to priznanje otišlo u ruke Lukasa Podolskog, a u zvaničnom saopštenju objašnjeno je da je "odlučujući faktor kod donošenja odluke bilo ponašanje igrača." Najveći uspijeh sa reprezentacijom bilo je osvajanje Evropskog prvenstva 2016. godine i turnir u Kataru mu je poslednja prilika da se popenje na krov svijeta.

LUKA MODRIĆ

Luka Modrić (37) predvodiće Hrvatsku na još jednom Mundijalu. Prije četiri godine "pogurao" je ekipu do finala, tamo je Francuska bila bolja, a sada će pokušati ponovo sa "kockastima" da napravi uspijeh. Fantastični vezni fudbaler je sedam mjeseci mlađi od Ronalda, nekadašnjeg saigrača i turnir u Kataru biće poslednji za obojicu.

On je igrač koji je prekinuo dominaciju Ronalda i Mesija kada su "Zlatne lopte" u pitanju, želi da proba da napravi nešto slično i na ovom Svjetskom prvenstvu. Za reprezentaciju debitovao je 1. marta 2006. godine protiv Argentine, a igrao je i na Mundijalu 2006. godine u mečevima protiv Japana i Australije. Nije se Hrvatksa 2010. kvalifikovala, ali jeste 2014. i 2018. Da nisu propustili turnir u Južnoj Africi ovo bi i za Luku bio peti Mundijal. Koliko mogu na ovom takmičenju biće jasno i već danas pošto od 11 časova igraju protiv Maroka svoj prvi meč na turniru.

LUIS SUAREZ

Luis Suarez (35) jedan je od igrača kog možete ili da volite ili da ne volite, ne ostavlja nikoga ravnodušnim. Urugvajac je svojim ponašanjem tokom duge i uspješne karijere znao da oduševi, ali i da šokira svijet. Golovima i potezima na terenu dizao je publiku na noge, ali je u isto vrijeme nekim glupostima poput ujedanja Branislava Ivanovića i Đorđa Kjelinija ili vređanja na rasnoj osnovi Patrisa Evre znao da razočara mnoge. Voljeli ga ili ne, njegovi fudbalski kvaliteti nikada se nisu dovodili u pitanje.

Za reprezentaciju debitovao je 8. februara 2007. godine protiv Kolumbije (3:1) i već u prvom meču dobio je crveni karton. Prvi Mundijal za njega bio je u Južnoj Africi 2010. godine i po tom takmičenju ostaće upamćen kada je reprezentacija u pitanju. U četvrtfinalu protiv Gane meč je završen rezultatom 1:1, igrali su se produžeci, i tim Milovana Rajevca imao je zicer pred kraj drugog produžetka, lopta je išla u gol, a Suarez je igrao rukom i u stilu odbojkaša sprečio je pogodak, dobio je direktan crveni karton. Asamoa Gjan promašio je taj penal, meč je otišao u penal seriju, a tamo je Urugvaj pobijedio. Luis je bio suspendovan za polufinale sa Holandijom, njegov tim je taj meč izgubio (3:2), a potom je izgubio i u meču za treće mjesto od Nemačke (3:2). Za neke je taj njegov potez opisan kao "herojski", dok su ga neki poput Rajevca nazvali "varalicom", a cio stadion mu je zviždao u tom meču sa Nemačkom. Bilo kako bilo, on je sada tu sa timom i pokušaće sa Darvinom Nunjezom i ekipom da napravi senzaciju.

OLIVIJE ŽIRU I KARIM BENZEMA

Olivije Žiru (36) postao je rekorder po broju golova u Francuskoj, izjednačio se sa Tjerijem Anrijem (obojica su dali po 51 gol) i izvjesno je da će ga prestići do kraja turnira. Za njega je ovo poslednje Svjetsko prvenstvo, a iako u teoriji Karim Benzema (34) ne bi trebalo da bude na spisku, jer ne igra u Kataru, zaslužio je da bude dodat na listu. Zbog povrede nije dio tima i baš zbog činjenice da je sklon povredama šanse da bude na turniru za četiri godine su veoma male.

Ali, da se vratimo na Žirua. On je za nacionalni tim debitovao sa 25 godina, na prijateljskom meču protiv Amerike 2011. godine (1:0) kada je ušao sa klupe. Interesantno je da je ušao u seniorski tim iako nije odigrao nijedan meč u mlađim kategorijama Francuske. I sam je tada priznao da ne očekuje da će dobiti mnogo prilika u reprezentaciji, ali se dogodilo baš suprotno. Sjajnim partijama u dresu "trikolora" obezbedio je sebi poziv na Mundijal 2014. godine, a onda je 2018. u Rusiji sa reprezentacijom došao do pehara. Možda nije najbolji francuski napadač svih vremena, ali ako postigne još jedan gol u Kataru biće najbolji strijelac ikada, ispred Anrija, Platinija, Benzeme, Zidana, Kantone... Izvjesno je da će sve njih jednog dana nadmašiti Mbape koji je već dao 29 golova, ali će do tada na vrhu stajati jedno ime - Olivije Žiru!

MANUEL NOJER

Manuel Nojer (36) pokušaće sa reprezentacijom Nemačke po drugi put da podigne pehar na Svjetskom prvenstvu. To mu je pošlo za rukom 2014. godine kada je u finalu savladana Argentina. Ovog puta "panceri" su među potcenjenim timovima, stručnjaci im ne daju previše šansi, ali je to tim koji nikada ne treba potcijeniti. Kapitensku traku na ovom turniru nosi upravo Nojer.

Manuel je za reprezentaciju debitovao u junu 2009. godine na prijateljskom meču protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata. Bio je na širem spisku selektora Joakima Leva za Mundijal 2010. godine i male su šanse da bi ušao u tim, da se nije dogodio splet užasnih okolnosti za golmane. Robert Enke je izvršio samoubistvo, a tadašnji prvi čuvar mreže Rene Alder je doživio povredu rebara pred takmičenje, tako je Nojer došao do mjesta prvog golmana i jedan od nosilaca reprezentacije. Vidjećemo koliko daleko Njemci mogu da doguraju na ovom takmičenju...

LEVANDOVSKI, OČOA, ALVEŠ, SILVA, LJORIS, PEPE...

Ima tu još igrača kojima će ovo biti poslednji Mundijal, izdvojićemo još nekoliko, a vi nam u komentarima pišite koga biste voljeli da vidite i 2026. godine uprkos godinama. Na spisku su Robert Levandovski (34, Poljska), Tomas Miler (33, Nemačka), Dani Alveš (39, Brazil), Tijago Silva (38, Brazil), Anhel Di Marija (34, Argentina), Serhio Buskets (34, Španija), Žordi Alba (33, Španija), Ugo Ljoris (35, Francuska), Pepe (39, Portugal), Kejlor Navas (35, Kostarika), Giljermo Očoa (37, Meksiko), Kasper Šmajhel (36, Danska), Dijego Godin (36, Urugvaj), Edinson Kavani (35, Urugvaj)...