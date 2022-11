Švajcarska je pobijedila Kamerun 1:0!

Izvor: Profimedia

Jedini gol na meču djelo je Švajcarca Brila Embola, napadača rođenog u Janundeu, koji je tek 2014. godine dobio državljanstvo Švajcarske.

On je početkom drugog poluvremena postigao pogodak za 1:0 u 48. minutu. A do tada nije izgledalo da Švajcarska može do tri boda.

Bolji je bio Kamerun u prvom poluvremenu, imali su "lavovi" nekoliko izglednih šansi dok evropska selekcija nije imala ni šut na gol.

Ipak u drugom djelu meča pala je energija Kameruncima, igrači sa klupe nisu donijeli ništa i uslijedio je poraz koji je mogao da bude i ubjedljiviji da Haris Seferović pred kraj meča nije promašio zicer.