Skandinavci su veoma ljuti zbog poslednje zabrane koju je FIFA izrekla.

Izvor: MN Press

Fudbalski savez Danske zapretio je da bi mogao da napusti Međunarodnu fudbalsku asocijaciju (FIFA) zbog izrečene zabrane kapitenima da nose tragu u duginim bojama, u znak podrške LGBT zajednici u Kataru.

Prema pisanju engleskih medija, prvi operativac danskog fudbaka Jakub Jensen rekao je da je bio u razgovorima sa reprezentacijama koje učestvuju na Mundijalu, poput Engleske i Velsa, i da zajedno razmatraju pokretanje pravnog postupka protiv FIFA.

"Sada razmatramo koje su nam pravne opcije i koordinišemo razgovore, ali u ovom trenutku nije moguće otići na Sud za sportsku arbitražu. To je u ovom trenutku nemoguće i mislim da je to samo glasina. Ako to želite, onda morate da se žalite u okviru sistema FIFA, pa da tu idete pred žalbena tijela, a tek onda na 'CAS'", izjavio je on.

Da li će Danska napustiti FIFA? "Pretpostavljam da bi bilo izazova ako bi Danska sama napustila, ali hajde da vidimo da li ne možemo da imamo dijalog o ovim stvarima. Moraću da razmislim o tome kako da vratimo vjeru u FIFA. Moramo da procijenimo šta se dogodilo, a onda da napravimo strategiju - zajedno sa nordijskim kolegama", dodao je Jensen.