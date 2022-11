Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo ipak nisu bili zajedno na snimanju!

Izvor: Twitter/screenshot/UtdMicah

Reklama za "Luj Viton" na kojoj se Kristijano Ronaldo i Lionel Mesi vide kako igraju šah obišlja je svijet! U prvih nekoliko sati otkako su obojica fudbalera izbacila sada već kultnu sliku na svoje društvene mreže čak 50.000.000 ljudi lajkovalo je ovu fotografiju.

Ipak, sada su procurili snimci sa snimanja reklame i jasno je da Mesi i Kristijano nisu bili zajedno u prostoriji na snimanju već su pozirali, a onda su montaža i specijalni efekti odradili svoje.

Oni su se slikali sa "Luj Viton" torbom u kojoj će tokom Svjetskog prvenstva biti prenošen trofej za pobjednika takmičenja, a evo kako je zapravo snimljena ta reklama:

Tokom snimanja reklame njih dvojica su odradila kratke intervjue i otkrila šta im najviše znači kod igranja za svoju zemlju i igranja na Svjetskom prvenstvu.

"Ovo mi je peto Svjetsko prvenstvo i mislim da je to ogromno dostignuće. Najveći momenat mi je osvajanje prve titule za Portugal", rekao je Kristijano, vjerovatno misleći na osvojeni Euro. Što se Mesija tiče, on je bio dosta poetičniji: "Ovo će mi biti peto Svjetsko prvenstvo i najveća pobjeda za mene je ljubav naroda Argentine", naglasio je on.

"Ovo mi je peto Svjetsko prvenstvo i mislim da je to ogromno dostignuće. Najveći momenat mi je osvajanje prve titule za Portugal

"Ovo će mi biti peto Svjetsko prvenstvo i najveća pobjeda za mene je ljubav naroda Argentine.