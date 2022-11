Dragan Stojković Piksi je posle meča sa Bahreinom otkrio kakvo je zdravstveno stanje naših reprezentativaca.

Izvor: MN Press

Srbija je u jedinoj proveri pred Svetsko prvenstvo uspela da savlada Bahrein sa 5:1, a posle utakmice svoje utiske je podelio i Dragan Stojković Piksi, selektor našeg nacionalnog tima. "Orlovi" su odigrali u laganom ritmu, dobili slabijeg rivala i pokazali mnogo toga dobrog pred Katar. Upravo je to bilo ono što je Piksi i hteo!

"Utisci su pozitivni. Obično kada se igraju kontrolne utakmice pred veliko takmičenje najbitnije je da se niko ne povredi. Odigrali smo jednu lepu, dobru utakmicu, sa dosta dobrih poteza i sa dosta golova, što podiže samopouzdanje", počeo je svoje obraćanje selektor Dragan Stojković.

Upitan je i šta je sa Aleksandrom Mitrovićem, Sašom Lukićem i Filipom Kostićem koji vuku probleme sa povredama pred ovo Svetsko prvenstvo. Da li će oni biti spremni za Brazil?

"Ja se iskreno nadam da hoće, a sada šta može da se desi do 24. nmovembra ja to zaista ne znam. Ali čini se sve da oni budu spremni. Što se motivacije i psihološke pripreme tiče tu neće biti nikakvih problema. Danas su oni namerno izostali sa utakmice nismo želeli da rizikujemo", rekao je on, pa onda otkrio da je bol osetio i Nemanja Radonjić!

"Kao i Veljković koji je mogao da igra, ali sam smatrao da je to totalno nepotrebno. I Radonjić je takođe bio van plana da igra jer je juče na treningu osetio nešto što ga je zabolelo u predelu zadnje lože. Ni tu nisam želeo da uzimam bilo kakav rizik. Učinićemo sve da svi budu u stroju i spremni, koliko ćemo uspeti, videćemo", završio je on.

Dušan Vlahović koji je takođe imao nekih problema sa povredom ušao je u igru i dao gol, a uz to je dobio i kapitensku traku našeg nacionalnog tima!

"U planu je bilo da on uđe danas, nikako da igra od početka utakmice, Znamo da nije igrao bio je odsutan, ali njegov ulazak je dodatno pojačao tu ofanzivnu karakteristiku našeg tima i odmah se videlo koliko je opasan. Drago mi je da je postigao gol, jer to sigurno njemu kao i svakom napadaču znači. To daje dodatno samopouzdanje. Poneo je traku, sigurno se lepo osećao, iako je bila teška. Nije lako nositi traku i biti kapiten, ali to je dodatna odgovornost. Bitno je da se dobro kreće, da vidimo Vlahovića koji je opasnost za protivnika", zaključio je Piksi.