Davida De Heu Španci šalju u penziju iz reprezentacije, a on ne planira da se povuče.

Izvor: Printscreen/Twitter/SkySports

Selektor španske reprezentacije Luis Enrike nije pozvao čuvenog golmana Mančester junajteda Davida De Heu na Svetsko prvenstvo u Katar. I objavljivanje spiska za Mundijal nije donelo kraj neprijatnostima za legendarnog čuvara mreže, jer ga je nakon Enrikeove odluke predsednik fudbalske federacije te zemlje Luis Rubijales pozvao i čestitao mu to što se povlači iz reprezentacije. A on uopšte nije doneo tu odluku!

Novinar Hoze Alvarez rekao je "El Čiringitu" detalje te veoma neprijatne scene: "On je odjednom nestao sa spiska pre nekoliko meseci i Luis Enrike ga jeste pozvao i rekao mu da ne planira da računa na njemu. Rekao je da je to tehnička odluka. David je, naravno, pitao koji je razlog zašto više nije u reprezentaciji, ali mu ništa nije objašnjavano. Nekoliko dana kasnije, David je dobio poruku od Rubijalesa, koji mu je rekao: 'Davide, drago mi je što si doneo odluku o kojoj si razmišljao. Već su mi saopštili da napuštaš reprezentaciju'. Na to mu je David odgovorio: 'Molim?! Nema povlačenja, ni bilo čega slično, ko vam je rekao to? Trener mi je saopštio da više ne računa na mene, ali nikad nisam napustio nacionalni tim, niti planiram, odazvaću se ako budem pozvan'", objasnio je on.

Ova situacija izazvala je veliku pažnju i u španskim i u engleskim medijima. De Hea je golman Junajteda od 2011, a Španije od 2014. U njenom dresu odigrao je 45 utakmica, nastupao je na Svetskom prvenstvu 2018 (posle čega su ga mnogi kritikovali), ali je svakako jedan od najboljih čuvara mreže duže od decenije.

"De Hea je bio iznenađen komunikacijom Luisa Enrikea i Rubijalesa i porukom koja mu je posle toga stigla. Poslednjih godinu i po, De Hea je bio veoma dobar, isticao se u Mančester junajtedu u skoro svakoj utakmici i bio je 'viđen' kao član golmanske trojke koja će otići na Svetsko prvenstvo od 20. novembra", dodao je španski novinar.

Ipak, Engike je odlučio u Katar povede sasvim druge golmane. Pre svih, tu je čuvar mreže Atletik Bilbaa Unai Simon, koji je i na Evropskom prvenstvu prošle godine bio prvi golman nacionalnog tima, a uz njega su tu i Robert Sančez iz Brajtona i David Raja iz Brentforda., dok nije pozvan ni Kepa iz Čelsija. Španija će učešće na Svetskom prvenstvu početi u Grupi E, uz Kostariku, Nemačku i Japan.