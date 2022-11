Selektor hrvatske reprezentacije odbio je da napusti kormilo "vatrenih" uprkos bogatoj ponudi iz Kine.

Izvor: YouTube/Hrvatska radiotelevizija/screenshot

Zlatko Dalić vodi reprezentaciju Hrvatske od 2017. godine, može se reći na fenomenalan način. Pod njegovim vođstvom igrali su u finalu Svetskog prvenstva, dobro su izgledali i na prethodnom Evropskom prvenstvu, dok se nadaju da će pozitivan utisak ostaviti i u Kataru. Za to vreme, Dalić je dobijao brojne ponude da napusti kormilo "vatrenih", međutim odlučio je da ostane na klupi Hrvatske iako i ne zarađuje tako mnogo kao selektor.

Prema zvaničnim podacima, Zlatko Dalić je jedan od najslabije plaćenih selektora na Svetskom prvenstvu u Kataru i godišnje inkasira bez bonusa 550.000 evra, što je manje i od Dragana Stojkovića (650.000). A sada je Dalić otkrio da je odbio gotovo 20 puta jaču platu...

"Ponuđen mi je ugovor 10 miliona evra neto po godini i trogodišnji ugovor. Ja sam se zahvalio. Predsednik kluba se vratio nakon pola godine. Ponovo sam rekao da nema tih novaca da napustim hrvatsku reprezentaciju. Nikad mi nije bilo žao, ponosan sam na tu svoju odluku", rekao je Dalić koji je otkrio da se radi o jednom klubu iz Kine, međutim nije potvrdio ko je to konkretno došao sa ponudom od 30 miliona evra.

Zlatko Dalić je poručio da je "dovoljno bogat čovek", i to ne u materijalnom smislu, da može sebi da priušti da ne preuzme kineski klub koji nudi ogroman novac, već da se posveti Hrvatskoj i vodi je u Kataru. A malo je falilo da sam podnese ostavku...

"Evropsko prvenstvo, igramo protiv Škotske presudnu utakmicu. Ako pobedimo prolazimo grupu, ako ne pobedimo ispadamo. Ja sam doneo odluku sam sa sobom ako ne pobedimo da ću dati ostavku i da neću biti selektor reprezentacije. To sam ja odlučio, no pobedili smo Škotsku i otišli u osminu finala. Kad su stigle bogate ponude govorili su mi da iskoristim tu situaciju i uzmem novac. Nakon Svetskog prvenstva sam ostao jer to sve vreme sam govorio o zajedništvu i domoljublju i to sam propagirao. Da sam tada otišao za novcem, kakvu bih poruku ja poslao i mladim ljudima i svima u Hrvatskoj? Govorim jedno, radim drugo", poručio je Dalić u razgovoru za HRT.

Podsetimo, reprezentacija Hrvatske je u grupi sa Marokom, Kanadom i Belgijom na Svetskom prvenstvu.